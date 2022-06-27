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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 27 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

27.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi; vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu ödemelerden faydalanan vatandaşlar arama motorlarında 'Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?' soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Vatandaşlar kısa mesaj yoluyla ya da e- Devlet'ten ödemelere ilişkin sorgulama yapabiliyor. İşte 27 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 27 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 27 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 27 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATIRILDI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

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