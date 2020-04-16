Evde beslenen en ilginç hayvanlar

Kedi, köpek ya da başka bir evcil hayvanınız varsa işten eve döndüğünüzde yüzünüzü kocaman bir gülümseme kaplar. Evcil hayvanlarımızın sevgi dolu mırıldanmaları, davranışları hepimizi etkiler. Peki ya tuhaf ve egzotik hayvanları seviyorsanız? Evinizde bir cüce kirpi, kapibara, cüce keçi, yaban gelinciği, çinçilla, Guinea pig (kobay), kokarca, piton yılanı, hamster ya da piranha besleyebilirsiniz; tabii ki bazı kurallara dikkat ederek... Gelin bu ilginç hayvanlardan birkaçını tanıyalım.

CÜCE KİRPİ

Küçük, dikenli, böcek yiyen bu memeli hayvanın evcilleştirilmiş türleri arasındaki cüce kirpinin bir fırçanın kıllarına benzer tüyleri vardır. Bu da onu tehlikeli bir avcıdan ziyade sevimli bir evcil hayvan yapar. Harika bir arkadaştır, evcil hayvan olarak sessiz, aktif ve az bakım gerektirir. Evde fazla bulunmuyorsanız sorun etmeyin çünkü kendi kendilerine kalabilirler. Bu, yalnızlığı seven cüce kirpiler tek başına beslenmeli çünkü cinsleriyle pek de iyi anlaşamazlar.

KAPİBARA

Kapibaralar dünyanın en büyük kemirgenleri arasında. Ağırlıkları 30 ile 80 kg. arasında olan bu devasa kemirgen; görüntüsünün aksine akıllı, eğlenceli ve çok sosyaldir. Evinizde başka bir havyan varsa onunla iyi geçineceğinden emin olabilirsiniz. Diğer adı da su domuzudur çünkü yüzmeyi çok severler, bu yüzden yüzebilecekleri bir havuzunuz varsa ondan mutlusu yoktur.