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Evde beslenen en ilginç hayvanlar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kedi ve köpeklerle yüzyıllardır süren dostluğumuzun yerini tuhaf hayvanlar alabilir mi? Bu sorunun cevabı henüz verilmedi ama pek çok kişi evde beslemek aklınıza gelmeyecek, dünyanın en ilginç hayvanlarını evcil hayvanları olarak benimsemiş durumda. Evcil hayvan sahibi olmak büyük sorumluluk gerektiriyor ama bu ilginç hayvanların bazıları tek başına kalabilir, bazıları da tam gün onlarla meşgul olmanızı gerektirebilir.

Evde beslenen en ilginç hayvanlar

Kedi, köpek ya da başka bir evcil hayvanınız varsa işten eve döndüğünüzde yüzünüzü kocaman bir gülümseme kaplar. Evcil hayvanlarımızın sevgi dolu mırıldanmaları, davranışları hepimizi etkiler. Peki ya tuhaf ve egzotik hayvanları seviyorsanız? Evinizde bir cüce kirpi, kapibara, cüce keçi, yaban gelinciği, çinçilla, Guinea pig (kobay), kokarca, piton yılanı, hamster ya da piranha besleyebilirsiniz; tabii ki bazı kurallara dikkat ederek... Gelin bu ilginç hayvanlardan birkaçını tanıyalım.

CÜCE KİRPİ

Görsel 1

Küçük, dikenli, böcek yiyen bu memeli hayvanın evcilleştirilmiş türleri arasındaki cüce kirpinin bir fırçanın kıllarına benzer tüyleri vardır. Bu da onu tehlikeli bir avcıdan ziyade sevimli bir evcil hayvan yapar. Harika bir arkadaştır, evcil hayvan olarak sessiz, aktif ve az bakım gerektirir. Evde fazla bulunmuyorsanız sorun etmeyin çünkü kendi kendilerine kalabilirler. Bu, yalnızlığı seven cüce kirpiler tek başına beslenmeli çünkü cinsleriyle pek de iyi anlaşamazlar.

KAPİBARA

Görsel 2

Kapibaralar dünyanın en büyük kemirgenleri arasında. Ağırlıkları 30 ile 80 kg. arasında olan bu devasa kemirgen; görüntüsünün aksine akıllı, eğlenceli ve çok sosyaldir. Evinizde başka bir havyan varsa onunla iyi geçineceğinden emin olabilirsiniz. Diğer adı da su domuzudur çünkü yüzmeyi çok severler, bu yüzden yüzebilecekleri bir havuzunuz varsa ondan mutlusu yoktur.

Bu hayvanlar kedi ve köpekler gibi değildir, özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Kapibaralar çoğunlukla ot yer ve seçimlerini sadece birkaç bitki ile sınırlar. Bazıları bir seferde beş dakikaya kadar su altında kalabilir. Amazon kabileleri de onları "otların efendisi" olarak adlandırır.

PİRANA

Görsel 3

Camın arkasında olduğu sürece tehlike dolu bir hayat mı istiyorsunuz? O zaman tercihiniz piranalar olmalı. Pirahalar için, keskin dişleri ve saldırı yetenekleriyle en ilginç evcil hayvanlardan biri denilebilir. 20 yıla kadar yaşayabilen bu balık, bakmayı bildiğiniz sürece harika bir evcil hayvan olabilir. Büyük bir akvaryumda, uygun sıcaklıkta barındırabilirsiniz ama sakın elinizi akvaryumun içine sokmaya kalkmayın ve unutmayın istilacı bir tür olduğu için onları vahşi doğaya bırakmamak gerekir.

HAMSTER

Görsel 4

“Evcil cep hayvanı” da denen hamsterlerin bakımı kolaydır, kedi ve köpekler kadar dikkat gerektirmezler. Büyük bir evcil hayvan için zamanı veya alanı olmayıp evinde bir hayvan olsun isteyenler hamsterleri tercih eder. Az bakım gerektirdiği için bu ilginç küçük kemirgene çocuklar bile bakabilir. Hamster tekerleği ve oyuncaklarla kendi kendilerine eğlenebilirler.


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Hayvan evcil hayvanlar

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