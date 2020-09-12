'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar

Olay Sümer Mahallesi 202 Sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 202 sokak üzerinde, yürüme engelli Ali İhsan A., bulunan evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi. Şahsın bir süredir görünmediğini ve evinde ölmüş olabileceğini söyleyen komşuları polisin içeri girmesini istedi.

BUZLUKTAKİ ETLER KOKUYORMUŞ

Gelen koku üzerine eve giren ekipler, kokunun geldiği buzdolabının kapağını açınca iğrenç bir manzara ile karşılaştı. Dolabın buzluk bölümündeki etlerin koktuğunu gören ekipler, komşulara ve ev sahibine bilgi verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Evde yaşayan ve yürüme engelli olduğu öğrenilen Ali İhsan A.’nın bir süre önce ev sahibi olan Ali K. ile kira meselesi yüzünden tartıştığı ve ev sahibinin de buna kızarak elektrikleri kestiği iddia edildi. Geliri olmayan Ali İhsan A.’nın dolabında kokan etlerin ise komşuları tarafından Kurban Bayramında verildiği öğrenildi.

