Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? İşte 2 tane el dezenfektanı tarifi!

Dünyayı etkisine lan koronavirüs, Türkiye’de e bir vaka ile kendini göstermiş durumda. Sabah saatlerinden bu yana yapılan açıklamalar ile vatandaşlardan hijyen kurallarına dikkat etmeleri isteniyor. Özellikle de ellerin temizliğine büyük önem verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı elleribn özellikle sabunlu suyla yıkanmasını tavsiye ediyor. Buna fırsat olmadığında ise alkollü dezenfektanların kullanılabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar da kimilerini evde el dezenfektanı yapmaya yöneltti.

El dezenfektanı tarifi:

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

Evde doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. İşte elleriniz için dezenfektan jeliniz kullanıma hazır.

