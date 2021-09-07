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Evde french oje sürmek çok kolay

07.09.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renk renk ojeler, biçimli tırnaklar bu yılın en çok paylaşılan görsellerinden olmuştu, taa ki french oje trendi geri dönene kadar. Fransız manikürü olarak da bilinen oje sürme tekniği sosyal medyayı sallıyor. Peki kolay french oje nasıl yapılır?

Evde french oje sürmek çok kolay

Güzel görünmeyi bir bütün olarak ele aldığımızda tırnak bakımı atlamak olmaz. Tırnaklarınızın temiz, bakımlı ve güzel görünmesi için siz de french oje akımına uyabilirsiniz. Sadece 5 adımda cezbedici tırnaklara sahip olabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

French oje tırnakları olduğundan daha uzun gösterir, bu nedenle işleme başlamadan önce tırnaklarınızı istediğiniz ölçüde kısaltın. Tırnaklarınızın çizilmesini engellemek için metal yerine kağıt veya köpük törpü kullanabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI NEMLENDİRİN

Tırnak diplerini nemlendirerek ojeye hazırlık yapmalısınız. Bunun için özel üretilen kremlerden veya gliserinli el kremlerinden destek alabilirsiniz. Tırnaklarınızı nemlendirdikten sonra pamukla fazla yağı alabilir, oje sürmeye hazır hale getirebilirsiniz.

OJEYİ UYGULAYIN

French uygulama genellikle nude renklerdeki ojeler ile yapılır ancak günümüzde renkli ojelerle de çalışmalar yapabilirsiniz. Tırnaklarınıza dilediğiniz renkteki ojeyi sürün ve en az 20 dakika kurumasını bekleyin. Ojenin daha kalıcı olması için ve renginin daha belirgin olması için 2 kat uygulama yapabilirsiniz.

FRENCH İŞLEMİ

French uygulaması genellikle beyaz renkte yapılsa da siz dilediğiniz renkte oje kullanabilirsiniz. French uygulamasını pratik yapmak için bulaşık süngerinden destek alabilirsiniz.

Bulaşık süngerinin yumuşak kısmına şerit halinde oje sürün. Tırnaklarınızın ucunu oje sürdüğünüz bölgeye kontrollü olarak bastırarak ojenin tırnağa geçmesini sağlayın. Bu yöntem ile tüm tırnaklarınızı zahmetsizce frenchleyebileceksiniz.

CİLA UYGULAYIN

Ojenizin kalıcı olması ve tırnağınızda parlak görünmesi için cila uygulamayı unutmayın. Şeffaf renkte uygulayacağınız cila, ojenizin pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.

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