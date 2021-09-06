Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermek mümkün! Bu basit 3 yöntemle farka inanmayacaksınız

Yaz aylarının başında çoğu kişi katı diyet programlarına başlayarak fazla kilolarından kurtulmak için hamle yaptı. Sahil kenarında mayo ve bikinileriyle daha fit bir görüntüye kavuşmak isteyenler istikrarlı bir şekilde kilo vermenin yollarını aradı. Adeta bir işkence dönüşen kilo verme serüveninde sizlere yol gösterek üç ipucu başlıyoruz.

NEFES EGZERSİZİ

Nefes egzersizlerinin temel kuralı göğüsle değil diyaframla nefes alıp vermektir. Doğru nefes alışverişini öğrenmeniz başta sindirim sistemi olmak üzere vücudunuzun daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

KONTRAST DUŞ

Bu yöntem oldukça basit bir şekilde işler. Duşun bitimine doğrı soğuk ardından ise sıcak su uygulayın. Böylece fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda aritmi, obezite, vegetovasküler difonksiyon, primer hipertansiyon ve selülit gibi şikayetlerden de kurtulabilirsiniz.

MASAJ

Yağlarla savaşmanın en etkili yollarından bir tanesi bölgesel olarak uygulanan masajlardır. Su, bal ve çeşitli aromatik yağlar aracılığıyla yapılan masaj yağ birikintilerini parçalamaya yardımcı olur. Aynı zamanda kan dolaşımını iyileştirir. Sistematik ve döngüsel olarak tekrarlandığında farka inanamayacaksınız.



