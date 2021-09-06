KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermek mümkün! Bu basit 3 yöntemle farka inanmayacaksınız

Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermek mümkün! Bu basit 3 yöntemle farka inanmayacaksınız

06.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişinin pazartesi günü diyete başladığını ve salı günü bıraktığı duymuşsunuzdur. Özellikle bölgesel yağlanmalarından ve fazla kilolarından şikayet edenler için diyet ya da spor yapmak türlü bahanelerle düzenli bir şekilde yerine getiremedikleri eylemlerdir. Spor salonuna gitmeden ve diyet yapmadan fazla kilolarınızdan kurtulabileceğinizi söylesek eminiz şaşırırsınız.

Diyet ve egzersiz yapmadan kilo vermek mümkün! Bu basit 3 yöntemle farka inanmayacaksınız

Yaz aylarının başında çoğu kişi katı diyet programlarına başlayarak fazla kilolarından kurtulmak için hamle yaptı. Sahil kenarında mayo ve bikinileriyle daha fit bir görüntüye kavuşmak isteyenler istikrarlı bir şekilde kilo vermenin yollarını aradı. Adeta bir işkence dönüşen kilo verme serüveninde sizlere yol gösterek üç ipucu başlıyoruz.

Yaz aylarının gelmesiyle diyet mevsimi açıldı! Erkekler kadınlardan daha hızlı mı kilo veriyor?Yaz aylarının gelmesiyle diyet mevsimi açıldı! Erkekler kadınlardan daha hızlı mı kilo veriyor?

NEFES EGZERSİZİ

Nefes egzersizlerinin temel kuralı göğüsle değil diyaframla nefes alıp vermektir. Doğru nefes alışverişini öğrenmeniz başta sindirim sistemi olmak üzere vücudunuzun daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

KONTRAST DUŞ

Bu yöntem oldukça basit bir şekilde işler. Duşun bitimine doğrı soğuk ardından ise sıcak su uygulayın. Böylece fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda aritmi, obezite, vegetovasküler difonksiyon, primer hipertansiyon ve selülit gibi şikayetlerden de kurtulabilirsiniz.

MASAJ

Yağlarla savaşmanın en etkili yollarından bir tanesi bölgesel olarak uygulanan masajlardır. Su, bal ve çeşitli aromatik yağlar aracılığıyla yapılan masaj yağ birikintilerini parçalamaya yardımcı olur. Aynı zamanda kan dolaşımını iyileştirir. Sistematik ve döngüsel olarak tekrarlandığında farka inanamayacaksınız.

Adele'e 22 kilo verdiren diyet! Fazla kilolardan hemen kurtulacaksınız...Adele'e 22 kilo verdiren diyet! Fazla kilolardan hemen kurtulacaksınız...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Kadınların anında anlayabileceği birbirinden eğlenceli çizimlerKadınların anında anlayabileceği birbirinden eğlenceli çizimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Sevişme sahneleriyle gündemdeler! "Kolay değildi"

Sevişme sahneleriyle gündemdeler! "Kolay değildi"

Detay gerektiren işleri tamamlayabiliriz

Detay gerektiren işleri tamamlayabiliriz

6 Eylül – 12 Eylül haftalık burç yorumları: Düzen değişikliği yaşanacak!

6 Eylül – 12 Eylül haftalık burç yorumları: Düzen değişikliği yaşanacak!

Bu etken hamile kalmayı zorlaştırıyor!

Bu etken hamile kalmayı zorlaştırıyor!

Bunları yemeden önce bir kez daha düşünün!

Bunları yemeden önce bir kez daha düşünün!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eylül aylık burç yorumları!

Eylül aylık burç yorumları!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dikkat! Planlarınız son dakikada değişebilir

Dikkat! Planlarınız son dakikada değişebilir

Bugün alacağınız iltifatlara hazır olun

Bugün alacağınız iltifatlara hazır olun

Kuaförü unutun! Saç beyazlamasına çözüm önerileri

Kuaförü unutun! Saç beyazlamasına çözüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.