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Venüs retrosu kapıda! En çok bu 3 burcu etkileyecek

Astroloji dünyası 2026 yılının en önemli gökyüzü olaylarından birine hazırlanıyor: Gökyüzünün aşk, ilişkiler ve finans gezegeni Venüs, 3 Ekim Cumartesi günü itibarıyla resmi olarak geri hareketine (retro) başlıyor. Bu dönemde en çok dikkat etmesi gereken burçlar arasında bu üçü öne çıkıyor.

Venüs retrosu kapıda! En çok bu 3 burcu etkileyecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Astrologların yakından takip ettiği bu gökyüzü hareketliliği tek bir burçla sınırlı kalmayacak. Venüs, retro yolculuğuna ilk olarak 3 Ekim – 25 Ekim tarihleri arasında Akrep burcunda başlayacak. Bu süreçte ilişkilerde güven, kıskançlık ve kriz yönetimi test edilirken; ortaklı paralar, miras ve borçlar gündemi meşgul edecek.

Retrodan özellikle etkilenmesi beklenilen 3 burç ise şu şekilde:

1. AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Venüs retrosu 3 - 25 Ekim tarihleri arasında doğrudan sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu durum, spot ışıklarını tamamen sizin üzerinize çevirecek.

Nelere dikkat etmeli? İkili ilişkilerde bastırılmış kıskançlık, şüphe ve güç savaşları açığa çıkabilir. Eski sevgililerin en çok kapısını çalacağı burç sizsiniz.

Yapılmaması gerekenler: Bu dönemde dış görünüşünüzde radikal bir değişiklik yapmamalı, estetik operasyonlardan kaçınmalı ve fevri kararlarla ilişkileri sonlandırmamalısınız.

Venüs retrosu kapıda! En çok bu 3 burcu etkileyecek 1

2. TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Venüs, 25 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında sizin burcunuzda retro yapacak. Üstelik Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu süreçten çift katmanlı bir etki alacaksınız.

Nelere dikkat etmeli? "Ben bu ilişkide gerçekten değer görüyor muyum?" sorusu zihninizi kemirebilir. Hayatınızdaki insanları memnun etmek için kendinizden ödün verdiğiniz konular önünüze gelecektir.

Yapılmaması gerekenler: Yeni bir ortaklığa imza atmak, evlilik kararı almak veya nişanlanmak için hiç uygun bir zaman dilimi değil. İlişkilerdeki adalet arayışınız bu dönemde sizi yıpratabilir, sakin kalmaya çalışmalısınız.

Venüs retrosu kapıda! En çok bu 3 burcu etkileyecek 2

3. BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Venüs sizin de yönetici gezegeniniz ve retro sürecini tam karşıt burcunuz olan Akrep'te başlatıyor. Bu durum, ilişkiler ve ortaklıklar evinizde deprem etkisi yaratabilir.

Nelere dikkat etmeli? Karşı taraftan (eşinizden, sevgilinizden veya ortağınızdan) kaynaklı maddi krizler, gizli saklı konular veya sadakat testleri gündeme gelebilir. Maddi konularda tıkanmalar yaşanabilir.

Yapılmaması gerekenler: Büyük yatırımlar yapmaktan, birine borç vermekten veya kefil olmaktan kesinlikle uzak durmalısınız. Geçmişte kalan çözülmemiş finansal veya duygusal krizleri kapatmaya odaklanmalısınız.

Venüs retrosu kapıda! En çok bu 3 burcu etkileyecek 3

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