Evde hazırlayacağınız doğal tariflerle selülitten kurtulun! Elma sirkesi...

Selülit hem kilolu hem de zayıf insanların yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Progesteron ve östrojen hormonlarına bağlı olarak yağ dokusunun dengesiz bir şekilde yayılmasıyla birlikte kendini gösteriyor. Dengesiz beslenme, az su tüketimi, bölgesel yağlanma ve hareketsiz yaşam tarzı da selüliti tetikleyen faktörler arasında bulunuyor. Selülite çare olması için fazla miktarda para harcayarak güzellik merkezlerine gitmeniz sorunun tek çözümü değil. Portakal kabuğunu andıran selülit görüntüsünden kurtulabilmek için bütçenizi sarsmadan evdeki malzemelerden de yararlanabilirsiniz.

SELÜLİTİ ELMA SİRKESİYLE YOK EDİN

Her evde bulunan elma sirkesi sayesinde siz de selülitlerinizden kolayca kurtulabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle;

1 bardak ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

Eğer tadı içemeyeceğiniz kadar ekşiyse içerisine az miktarda bal ekleyebilirsiniz.

Bu sirkeli suyu her sabah aç karnına için.

KAHVE VE ŞEKERLE SELÜLİT GİDEREN PEELİNG YAPIN

Kahve ve şeker kullanarak hazırlayacağınız peeling sayesinde selülitli bölgelere masaj yaparak ölü deriden kurtulabilir, kan dolaşımını arttırarak yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz. Selüliti yok eden peeling için gereken malzemeler şöyle;