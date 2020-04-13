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Evde hazırlayacağınız doğal tariflerle selülitten kurtulun! Elma sirkesi...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz yaklaşırken kadınları bir telaş alır. Bikini ve şort giyebilmek için selülitsiz, güzel bir fiziğe sahip olmak isteyenler çare arıyor. Vücuttaki yağ dokusunun dengesiz dağılımı yüzünden oluşan selülitler hem kilolu hem de zayıf kişilerin ortak sorunu. Evinizdeki malzemeler sayesinde selülitlerden kurtulabilir hayalini kurduğunuz pürüzsüz görünüme kavuşabilirsiniz.

Evde hazırlayacağınız doğal tariflerle selülitten kurtulun! Elma sirkesi...

Selülit hem kilolu hem de zayıf insanların yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Progesteron ve östrojen hormonlarına bağlı olarak yağ dokusunun dengesiz bir şekilde yayılmasıyla birlikte kendini gösteriyor. Dengesiz beslenme, az su tüketimi, bölgesel yağlanma ve hareketsiz yaşam tarzı da selüliti tetikleyen faktörler arasında bulunuyor. Selülite çare olması için fazla miktarda para harcayarak güzellik merkezlerine gitmeniz sorunun tek çözümü değil. Portakal kabuğunu andıran selülit görüntüsünden kurtulabilmek için bütçenizi sarsmadan evdeki malzemelerden de yararlanabilirsiniz.

SELÜLİTİ ELMA SİRKESİYLE YOK EDİN

Her evde bulunan elma sirkesi sayesinde siz de selülitlerinizden kolayca kurtulabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle;

1 bardak ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.
Eğer tadı içemeyeceğiniz kadar ekşiyse içerisine az miktarda bal ekleyebilirsiniz.
Bu sirkeli suyu her sabah aç karnına için.

KAHVE VE ŞEKERLE SELÜLİT GİDEREN PEELİNG YAPIN

Kahve ve şeker kullanarak hazırlayacağınız peeling sayesinde selülitli bölgelere masaj yaparak ölü deriden kurtulabilir, kan dolaşımını arttırarak yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz. Selüliti yok eden peeling için gereken malzemeler şöyle;

Çeyrek su bardağı esmer şeker
Yarım su bardağı öğütülmüş kahve
Temin ettiğiniz malzemeleri derin bir kap içerisinde karıştırarak peelinginizi hazırlayın. Selülitli görünümün yoğun olduğu bölgelere dairesel hareketlerle masaj yaparak peelingi uygulayın. Masaj bitince ılık suyla durulayın. Bu işlemi birkaç hafta boyunca uygulamaya devam edin.

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BALLI KARBONAT MASKESİYLE SELÜLİTİ YOK EDİN

Her mutfakta bulunan bal ve karbonat sayesinde kollar, bacağın üst kısımları ve karın bölgesindeki selülitli görünümden kurtulabilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı karbonata yeterli. Ballı karbonatlı selülit maskesinin yapımı ve uygulanışı ise şöyle;

Tüm malzemeleri bir miktar su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Karışımı selülitin yoğun olduğu bölgeye sürün ve 3 dakika boyunca dairesel hareketler ile masaj yapın.
Bunun ardından aynı bölgeye yalnızca bal sürün ve 4 dakika boyunca kan dolaşımının hızlanması için o bölgeyi tokatlayın.
Vücudunuzu ılık suyla durulayın.

SELÜLİTE KARŞI BİBERİYE LOSYONUNU KULLANIN

Evde biberiye losyonu yaparak kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz. Biberiye losyonu yapmak için gereken malzemeler şöyle;

4 yemek kaşığı biberiye
2 su bardağı su
Biberiye losyonunun yapılışı ve uygulanışı;

Kaynayan suyun içerisine taze biberiyeleri ekleyin ve bu şekilde yarım saat bekletin.
Biberiye çayı demlenince süzerek spreyli bir şişeye aktarın.
Selülitin yoğun olduğu bölgeye hazırlanan losyonu spreyle sıkın ve masaj yaparak uygulayın.

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