Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor

Uzmanlara göre kağıt havlular, hassas yüzeylerde kullanıldığında çizilmelere, tüy bırakmaya ve lekelenmelere yol açabiliyor. Bu nedenle bazı temizlik işlemlerinde farklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Temizlik uzmanı Michael Bogoyavlenskiy, "Kağıt havlular dökülen sıvıları temizlemek için idealdir ancak hassas yüzeylerde daha uygun temizlik malzemeleri kullanılmalı” diyerek uyarıyor.

İşte uzmanlara göre kağıt havlu kullanılmaması gereken yüzeyler:

ISLAK BULAŞIKLAR

Islak bulaşıkları kağıt havluyla kurulamak doğru bir tercih değil. Kağıt havlu, suyu hızlıca çekse de arkasında kağıt parçacıkları bırakabiliyor. Bunun yerine mikrofiber bezler daha etkili bir çözüm sunuyor.

CAM VE AYNALAR

Cam ve aynalarda kağıt havlu kullanımı, ilk bakışta temiz görünse de güneş ışığında tüy ve izler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar bu yüzeyler için mikrofiber bez ya da gazete kağıdını öneriyor.

HALI VE KİLİMLER

Halı üzerine dökülen sıvılarda kağıt havlu kullanmak, yüzeyde parçalanmasına ve kalıntı bırakmasına neden olabiliyor. Bu da temizliği daha zor hale getiriyor. Bunun yerine bez kullanılması tavsiye ediliyor.

MOBİLYALAR

Toz almak için kağıt havlu kullanmak, tozu toplamak yerine yüzeyde yayabiliyor ve havaya karışmasına neden olabiliyor. Mikrofiber bezler bu konuda çok daha etkili.

DERİ ÜRÜNLER

Deri yüzeylerde kağıt havlu kullanımı, malzemenin nemini çekerek zamanla kurumasına ve yıpranmasına yol açabiliyor. Bu nedenle deri temizliğinde pamuklu bez tercih edilmesi öneriliyor.

TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR EKRANLARI

Kağıt havlular, hassas ekran yüzeylerinde çiziklere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu tür yüzeylerde mutlaka mikrofiber bez kullanılmasını öneriyor.

AHŞAP YÜZEYLER

Ahşap yüzeylerde kağıt havlu kullanımı, yüzeyin fazla kurumasına neden olabiliyor. Bu durum zamanla ahşabın zarar görmesine yol açabiliyor.