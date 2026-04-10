Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor

Kağıt havlular, pratik kullanımı sayesinde evlerin vazgeçilmez temizlik ürünleri arasında yer alıyor. Dökülen sıvıları hızla temizlemekten mutfak tezgahlarını silmeye kadar pek çok alanda tercih edilen bu ürünler, her ne kadar kullanışlı olsa da bazı yüzeylerde sanıldığından daha fazla zarar verebiliyor.

Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor
Gökçen Kökden

Uzmanlara göre kağıt havlular, hassas yüzeylerde kullanıldığında çizilmelere, tüy bırakmaya ve lekelenmelere yol açabiliyor. Bu nedenle bazı temizlik işlemlerinde farklı ürünlerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor 1

Temizlik uzmanı Michael Bogoyavlenskiy, "Kağıt havlular dökülen sıvıları temizlemek için idealdir ancak hassas yüzeylerde daha uygun temizlik malzemeleri kullanılmalı” diyerek uyarıyor.

İşte uzmanlara göre kağıt havlu kullanılmaması gereken yüzeyler:

ISLAK BULAŞIKLAR

Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor 2

Islak bulaşıkları kağıt havluyla kurulamak doğru bir tercih değil. Kağıt havlu, suyu hızlıca çekse de arkasında kağıt parçacıkları bırakabiliyor. Bunun yerine mikrofiber bezler daha etkili bir çözüm sunuyor.

CAM VE AYNALAR

Cam ve aynalarda kağıt havlu kullanımı, ilk bakışta temiz görünse de güneş ışığında tüy ve izler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar bu yüzeyler için mikrofiber bez ya da gazete kağıdını öneriyor.

HALI VE KİLİMLER

Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor 3

Halı üzerine dökülen sıvılarda kağıt havlu kullanmak, yüzeyde parçalanmasına ve kalıntı bırakmasına neden olabiliyor. Bu da temizliği daha zor hale getiriyor. Bunun yerine bez kullanılması tavsiye ediliyor.

MOBİLYALAR

Toz almak için kağıt havlu kullanmak, tozu toplamak yerine yüzeyde yayabiliyor ve havaya karışmasına neden olabiliyor. Mikrofiber bezler bu konuda çok daha etkili.

DERİ ÜRÜNLER

Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor 4

Deri yüzeylerde kağıt havlu kullanımı, malzemenin nemini çekerek zamanla kurumasına ve yıpranmasına yol açabiliyor. Bu nedenle deri temizliğinde pamuklu bez tercih edilmesi öneriliyor.

TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR EKRANLARI

Kağıt havlular, hassas ekran yüzeylerinde çiziklere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu tür yüzeylerde mutlaka mikrofiber bez kullanılmasını öneriyor.

AHŞAP YÜZEYLER

Evde kağıt havlu kullananlar dikkat! Bu zeminleri mahvediyor 5

Ahşap yüzeylerde kağıt havlu kullanımı, yüzeyin fazla kurumasına neden olabiliyor. Bu durum zamanla ahşabın zarar görmesine yol açabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni dönemin şifresi: Flört süresi uzadı, estetik yarışı başladı!Yeni dönemin şifresi: Flört süresi uzadı, estetik yarışı başladı!
Bu alışkanlık elektrik faturasını iki katına çıkarıyor! Çoğu kişi bilmiyorBu alışkanlık elektrik faturasını iki katına çıkarıyor! Çoğu kişi bilmiyor

Anahtar Kelimeler:
ipucu yaşam
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

