Evde kağıt havlu kullananlara uyarı geldi! Bu yüzeyleri mahvediyor

Temizlik uzmanlarına göre kağıt havlular özellikle hassas yüzeylerde tüy bırakabiliyor, yüzeyin koruyucu tabakasına zarar verebiliyor ve temizliği daha da zorlaştırabiliyor. Cleaning Express CEO'su Michael Bogoyavlenskiy, günlük döküntüleri temizlemek için kağıt havluların kullanışlı olduğunu ancak hassas yüzeylerde mikrofiber veya pamuklu bezlerin çok daha güvenli sonuç verdiğini belirtiyor.

ISLAK BULAŞIKLAR

Yıkanan tabak, bardak ve çatal-bıçakları kağıt havluyla kurulamak sanıldığı kadar iyi bir fikir değil. Islak yüzeyle temas eden kağıt havlu kolayca parçalanabiliyor ve üzerinde küçük lifler bırakabiliyor. Bunun yerine mikrofiber kurulama bezleri tercih edilmeli.

CAM VE AYNALAR

Cam ya da aynaları kağıt havluyla silmek ilk bakışta temiz görünse de geride iz ve tüy bırakabiliyor. Özellikle gün ışığında bu lekeler daha belirgin hale geliyor. Parlak bir sonuç için mikrofiber bez daha etkili oluyor.

HALILAR VE KİLİMLER

Halıya dökülen kahve ya da suyu hemen kağıt havluyla temizlemek yaygın bir alışkanlık. Ancak bu yöntem kağıdın parçalanmasına ve liflerin halıya yapışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar sıvıyı bastırarak emen temiz bir bez kullanılmasını öneriyor.

MOBİLYALAR VE JALUZİLER

Toz alırken kullanılan kağıt havlu, tozu toplamak yerine etrafa dağıtabiliyor. Özellikle alerjisi olan kişiler için bu durum daha büyük bir sorun oluşturabiliyor. Elektrostatik toz bezleri veya mikrofiber bezler daha başarılı sonuç veriyor.

DERİ ÜRÜNLER

Deri koltuklar, çantalar, ayakkabılar ve botlar düzenli bakıma ihtiyaç duyuyor. Kağıt havlular ise derinin doğal nemini azaltarak zamanla çatlamasına neden olabiliyor. Deri yüzeylerde yumuşak pamuklu bezler tercih edilmeli.

TELEVİZYON

Televizyon ekranları ile bilgisayar monitörlerinde bulunan özel kaplamalar oldukça hassastır. Kağıt havlu kullanmak bu kaplamaların çizilmesine veya aşınmasına yol açabilir. Parmak izi ve lekeleri temizlemek için ekranlara uygun mikrofiber bezler kullanılmalıdır.

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER

Buzdolabı, fırın ve davlumbaz gibi paslanmaz çelik yüzeyler kağıt havluyla silindiğinde iz kalabilir ve yüzey eski parlaklığını kaybedebilir. Daha temiz ve parlak bir görünüm için mikrofiber bez ile uygun paslanmaz çelik temizleyicileri kullanılabilir.