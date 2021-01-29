Evde kalça ve basen eritmek için hangi hareketler yapılır?

Evde kalça ve basen eritmek için evde yerde yapılabilecek birçok hareket vardır. Mat üzerinde, plaj havlusunda ya da herhangi bir örtü üzerinde çalışılabilir. Yere yattıktan sonra eller gövdenin yanında tutulur. Kalça yukarı aşağı indirilir. Arka kas grubu da daha etkili bir şekilde çalıştırılabilir. Diz kapağı ve eller üzerinde uzanıp bir bacak yukarı aşağı kaldırılabilir. Bu hareketlerde, evde yerde yapılabilecek iki basit temel harekettir.

EVDE KALÇA VE BASEN ERİTME HAREKETİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Evde kalça ve basen hareketi yaparken, ortamda size sakatlık çıkarabilecek tüm ekipmanları kaldırmanız gerekmektedir. Sırtınızı ve omurganızı rahatlatacak bir örtüyü yere sermek gerekir.

Sakatlanma riskinin ortadan kalkması için doğru hareketleri yapmak çok önemlidir. Egzersiz esnasında omurganın doğal konumunun bozulmaması gerekir.

EVDE KALÇA VE BASEN ERİTME HAREKETİ İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Evdeki bir sandalye, ayağın altına konabilecek bir top gibi ekipmanlar dahi kullanabilir. Bunlar çok daha iyi sonuç aldıran hareketler olacaktır.

Hareketler zorlaştırılmaya başladıktan sonra, tek bacak sabit tutulmalı ve hareket tek bacak üzerinde tutulmalıdır.