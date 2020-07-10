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Evde kendi diş macununuzu üretebilirsiniz! Hindistan cevizi, zerdeçal...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ağız ve diş temizliğimiz için kullandığımız diş macunları, içeriğinde birçok kimyasal barındırıyor. Bu nedenle diş macunlarımızı markete gidip temin etmek yerine evde kolaylıkla kendi başımıza yapabiliriz. Çünkü evde yapacağımız diş macunu daha sağlıklı ve güvenli olacaktır. Peki evde nasıl kendi diş macunumuzu hazırlarız?

Evde kendi diş macununuzu üretebilirsiniz! Hindistan cevizi, zerdeçal...

Marketlerde satılan diş macunlarının içeriğinde bulunan florür, diş minemize ve dişlerimize geri dönüşü zor zararlar verir. Bunun yerine evde kendi doğal diş macunumuzu hazırlayabiliriz. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal diş macunu tarifleri...

HİNDİSTAN CEVİZLİ DİŞ MACUNU

Evde doğal diş macunu için ihtiyacınız olan malzemeleri her yerde kolayca bulabilirsiniz. Bu malzemelerin tamamının dişlerinize ve vücudunuza bir faydası bulunur. Bu macun için ihtiyacınız olan malzemeler;

Hindistan cevizi yağı
Nane yağı
Karbonat

Nane yağı, verdiği ferahlık hissinin yanı sıra antiviral özelliği sayesinde ağız sağlığınızı korur. Hindistan cevizi yağı ise nemlendirici etkisi sayesinde ağzınızı rahatlatır. Karbonat da dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olur. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 3 yemek kaşığı karbonat ve göz kararı 3-4 damla nane yağını temiz bir kabın içerisine dökerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sonraki kullanımlarınız için bir kavanozun içerisine aktaracağınız diş macununu dişlerinizi fırçalamadan önce diş fırçanızın üzerine bir miktar alarak dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Yağların erimesini önlemek için hazırladığınız karışımı arada bir buzdolabında saklayabilirsiniz.

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

Dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olabilecek bir bitki olan zerdeçal, diş plaklarınızı önlemeye de yardımcı olur. İltihap önleyici özelliği sayesinde ağız bakımınıza çok büyük bir etkisi olacak zerdeçallı diş macunu için ihtiyacınız olan malzemeler;

Toz zerdeçal
Kabartma tozu
Hindistan cevizi yağı
Öncelikle 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ve 1 yemek kaşığı kabartma tozunu temiz bir kabın içine alın ardından bu karışıma göz kararı Hindistan cevizi yağı ekleyerek karışımınız macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hem sağlıklı hem faydalı ev yapımı diş macununuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

CEVİZLİ DİŞ MACUNU

Antibakteriyel özelliği sayesinde ceviz, dişlerinizdeki tartar ve plakları yok etmenin en etkili ve doğal yöntemlerinden biridir. Peki cevizli diş macunu nasıl yapılır? Cevabı çok basit! Çünkü bu macun için ihtiyacınız olan malzemeler sadece ceviz kabuğu ve su.

40 gram ceviz kabuğunu 1 bardak suyun içerisine atın ve 20 dakika boyunca kaynatın. 20. dakikanın sonunda suyunuzu ocaktan alın ve soğuması için uygun bir yere bırakın. Suyun soğuduğundan emin olduktan sonra diş fırçanızı soğumuş suyun içerisine atarak 10 dakika burada tutun. Sonrasında aynı su ile dişlerinizi fırçalayın. Bu işleme günde 3 kez devam edin. Düzenli uyguladığınız taktirde dişlerinizdeki farkı göreceksiniz!

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