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Evde kendi doğal kozmetiklerini yapmayı sevenlere: Evde makyaj temizleyici nasıl yapılır?

03.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde yapılan makyajın uyumadan önce iyice temizlenmesi gerekir. Temizlenmeyen makyaj gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna, cildin erken yaşlanmasına neden olur. Yapay makyaj temizleyicileri kullanmak size güvenilir gelmiyorsa ve tercihiniz kendi ürününüzü yapmaktan yanaysa hazırladığımız bu rehber tam size göre olabilir. Doğal makyaj temizleyicilerinin ayrıntıları yazımızda.

Evde kendi doğal kozmetiklerini yapmayı sevenlere: Evde makyaj temizleyici nasıl yapılır?

Evde bulunan malzemelerle basit bir şekilde kendi makyaj temizleyicinizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizin için hazırladığımız arındırıcı, nemlendirici, salatalıklı ve gül sulu makyaj temizleyicileri, doğal bir şekilde bütün makyajın cildinizden arınmasını sağlar. Düşük maliyetli, basit ve doğal ürünlerle makyaj temizlemek artık daha keyifli olacak. Makyaj temizleyicilerin yapımına gelin birlikte göz atalım.

ARINDIRICI MAKYAJ TEMİZLEME SUYU

MALZEMELER

  • 500 ml yağsız süt

  • 1 adet rendelenmiş elma

  • 1 yemek kaşığı badem yağı

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir kabın içinde sütü, rendelenmiş elmayı ve badem yağını karıştırın.

  • Ardından bir süzgeç yardımıyla elmaları süzüp cam şişenin içine koyun.

  • Makyajınızı temizlemek için karışımı bir pamuğa dökerek kullanın.

  • İhtiyacınız kadarını kullandıktan sonra ürünü buzdolabında saklayın.

  • Süt, cildinize parlaklık kazandırırken yeşil elma yağlardan arındırır ve badem yağı cildinize nem verir.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ MAKYAJ TEMİZLEME SUYU

MALZEMELER

  • 50 gram Hindistan cevizi yağı

  • 50 gram susam yağı

  • 50 ml aloe vera jeli

  • 25 ml fındık yağı

  • 10 ml ceviz yağı

HAZIRLANIŞI

  • Katı haldeki Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.

  • Eridikten sonra içine susam, fındık ve ceviz yağını ilave edin.

  • Son olarak aloe vera jelini de ekleyip hızlıca karıştırın.

  • Bütünleşen malzemeleri cam bir şişenin içine koyup ihtiyacınız olduğunda pamuğun üzerine dökerek kullanın.

  • Nemlendirici etkili makyaj temizleyici, cildinizi makyajdan arındırırken yenilenmesine katkı sağlar.

SALATALIKLI MAKYAJ TEMİZLEME SÜTÜ

MALZEMELER

  • 1 adet küçük boy salatalık

  • 1 çay bardağı süt

HAZIRLANIŞI

  • Salatalığı rendeleyin ve süt ile birlikte kaynatın.

  • Soğuduktan sonra süzgeç yardımıyla süzüp cam şişeye koyun.

  • Hazırladığınız makyaj temizleyiciyi 1 hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

GÜL SULU VE ZEYTİNYAĞLI MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

MALZEMELER

  • 1/2 çay bardağı gül suyu

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Eşit orandaki gül suyunu ve zeytinyağını boş bir şişenin içine koyup iyice çalkalayın.

  • Bu temizleyiciyi bir pamuğa dökerek göz ve dudak makyajınızı kolayca çıkarabilirsiniz.

  • Karışımı her kullanımdan önce iyice çalkalamayı unutmayın.

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