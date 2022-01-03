Evde kendi doğal kozmetiklerini yapmayı sevenlere: Evde makyaj temizleyici nasıl yapılır?

Evde bulunan malzemelerle basit bir şekilde kendi makyaj temizleyicinizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizin için hazırladığımız arındırıcı, nemlendirici, salatalıklı ve gül sulu makyaj temizleyicileri, doğal bir şekilde bütün makyajın cildinizden arınmasını sağlar. Düşük maliyetli, basit ve doğal ürünlerle makyaj temizlemek artık daha keyifli olacak. Makyaj temizleyicilerin yapımına gelin birlikte göz atalım.

ARINDIRICI MAKYAJ TEMİZLEME SUYU

MALZEMELER

500 ml yağsız süt

1 adet rendelenmiş elma

1 yemek kaşığı badem yağı

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kabın içinde sütü, rendelenmiş elmayı ve badem yağını karıştırın.

Ardından bir süzgeç yardımıyla elmaları süzüp cam şişenin içine koyun.

Makyajınızı temizlemek için karışımı bir pamuğa dökerek kullanın.

İhtiyacınız kadarını kullandıktan sonra ürünü buzdolabında saklayın.

Süt, cildinize parlaklık kazandırırken yeşil elma yağlardan arındırır ve badem yağı cildinize nem verir.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ MAKYAJ TEMİZLEME SUYU

MALZEMELER

50 gram Hindistan cevizi yağı

50 gram susam yağı

50 ml aloe vera jeli

25 ml fındık yağı

10 ml ceviz yağı

HAZIRLANIŞI

Katı haldeki Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.

Eridikten sonra içine susam, fındık ve ceviz yağını ilave edin.

Son olarak aloe vera jelini de ekleyip hızlıca karıştırın.

Bütünleşen malzemeleri cam bir şişenin içine koyup ihtiyacınız olduğunda pamuğun üzerine dökerek kullanın.

Nemlendirici etkili makyaj temizleyici, cildinizi makyajdan arındırırken yenilenmesine katkı sağlar.

SALATALIKLI MAKYAJ TEMİZLEME SÜTÜ

MALZEMELER

1 adet küçük boy salatalık

1 çay bardağı süt

HAZIRLANIŞI

Salatalığı rendeleyin ve süt ile birlikte kaynatın.

Soğuduktan sonra süzgeç yardımıyla süzüp cam şişeye koyun.

Hazırladığınız makyaj temizleyiciyi 1 hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

GÜL SULU VE ZEYTİNYAĞLI MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

MALZEMELER

1/2 çay bardağı gül suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI