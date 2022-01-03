Evde kendi doğal kozmetiklerini yapmayı sevenlere: Evde makyaj temizleyici nasıl yapılır?

Evde bulunan malzemelerle basit bir şekilde kendi makyaj temizleyicinizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizin için hazırladığımız arındırıcı, nemlendirici, salatalıklı ve gül sulu makyaj temizleyicileri, doğal bir şekilde bütün makyajın cildinizden arınmasını sağlar. Düşük maliyetli, basit ve doğal ürünlerle makyaj temizlemek artık daha keyifli olacak. Makyaj temizleyicilerin yapımına gelin birlikte göz atalım.
MALZEMELER
500 ml yağsız süt
1 adet rendelenmiş elma
HAZIRLANIŞI
Geniş bir kabın içinde sütü, rendelenmiş elmayı ve badem yağını karıştırın.
Ardından bir süzgeç yardımıyla elmaları süzüp cam şişenin içine koyun.
Makyajınızı temizlemek için karışımı bir pamuğa dökerek kullanın.
İhtiyacınız kadarını kullandıktan sonra ürünü buzdolabında saklayın.
MALZEMELER
50 gram Hindistan cevizi yağı
50 gram susam yağı
50 ml aloe vera jeli
25 ml fındık yağı
HAZIRLANIŞI
Katı haldeki Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.
Eridikten sonra içine susam, fındık ve ceviz yağını ilave edin.
Son olarak aloe vera jelini de ekleyip hızlıca karıştırın.
Bütünleşen malzemeleri cam bir şişenin içine koyup ihtiyacınız olduğunda pamuğun üzerine dökerek kullanın.
MALZEMELER
1 adet küçük boy salatalık
HAZIRLANIŞI
Salatalığı rendeleyin ve süt ile birlikte kaynatın.
Soğuduktan sonra süzgeç yardımıyla süzüp cam şişeye koyun.
MALZEMELER
1/2 çay bardağı gül suyu
HAZIRLANIŞI
Eşit orandaki gül suyunu ve zeytinyağını boş bir şişenin içine koyup iyice çalkalayın.
Bu temizleyiciyi bir pamuğa dökerek göz ve dudak makyajınızı kolayca çıkarabilirsiniz.
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