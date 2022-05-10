Evde keratin bakımı nasıl yapılır? Dümdüz ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz

Keratin, saç tellerinde, ciltte ve tırnaklarda bulunan doğal olarak oluşan bir proteindir. Saça yapılan işlemler, güneş ışınları, kimyasal ürünler saçlardaki keratinin azalmasına neden olur. Keratin eksikliğinde saç şeklinde bozukluk ve mat görünüm oluşmaktadır. Dışarıdan sağlanan keratin bakımları sayesinde saç kendini korur, parlar ve düzleşir. Daha bakımlı bir görünüm elde edilir. Özellikle son zamanlarda sıklıkla yaptırılan keratin bakımlarının fiyatlarından şikayetçiyseniz evde kendi keratin bakımınızı yapabilirsiniz.

DÜZLEŞTİRİCİ KERATİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Öncelikle saçlarınızı sülfatsız şampuanla yıkayın ve iyice kurutun.

Saçlarınız fazla dalgalıysa, kuruttuktan sonra düzleştirin.

Saçlarınızı eşit parçalara ayırın.

Eldivenlerinizi takın ve her parçaya eşit miktarda keratin sürün.

Keratinin ardından saçlarınızı ince bir tarakla tarayın.

Tarama işlemi bitince saçlarınızı tepeden toplayın ve bone takın. 20 ila 40 dakika kadar bu şekilde bekleyin.

Şimdi saç kurutma makinesi ve seyrek tarağı alın. Saçlarınız kuruyuncaya kadar ikisiyle hem tarayıp hem fönleyin.

Ardından düzleştiriciyle saçlarınızı düzleştirin.

Tüm saçı düzleştirdikten sonra saçlarınızı şerit şerit ayırıp 5 ila 10 defa pres yapın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Brezilya fönünün daha uzun süre dayanması için 2 kez düzleştirici ile geçin. İşlemden 4 gün sonra saçlarınızı sülfatsız şampuanla yıkayabilirsiniz.

KERATİN BAKIMININ SAÇA FAYDALARI

Hasar görmüş saçları onarır ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

Saçlar hacimli, dolgun ve parlak bir görünüme sahip olur.

Etkisi en az 3 ay sürer.

Saçların kabarmasının ve elektriklenmesinin önüne geçer.

Saçların düz görünmesini sağlar.

İncelmiş saç tellerinin kalınlaşmasını destekler ve saç kırılması, saç dökülmesi ve kepeklenmesi gibi durumların önüne geçer.

Saçların vitamin ihtiyacını karşılar.

Saçları besler.

Saçların birbirine dolanmasını önler.



