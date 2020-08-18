Evde klima kullananlar dikkat! Koronavirüs uyarısı

Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar denizlere akın ederken, evde kalanlar ise klimalarla serinlemeye çalışıyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, özellikle risk grubu başta olmak üzere serinlemek için klimayı tercih edenlerin evlerde dahi olsa sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları gerektiğine dikkat çekti. Ortam havasını evin tamamına dağıtan, hava hareketliliğini artıran klimaların, Covid-19 dahil pek çok viral hastalığın hızla yayılımında büyük etken olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kömür, "Klimaların açık olduğu ortamlarda sosyal mesafeye uymak çok daha önemli. Eğer kalabalıksa evde dahi sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak o ortamda bulunmalıyız" dedi.

'KLİMA BAKIMINA DİKKAT'

Klima kullanırken pandemi döneminde daha da dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Kömür, "Yaz aylarında özellikle Adana gibi sıcak illerde klimaya ihtiyaç duymaktayız ve onlarsız yapamıyoruz. Kullanırken de dikkatli olmamız gerek. Şu an pandemi dönemindeyiz. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık, solunum yolu hastalığı klima aracılığıyla bulaşabilir. Klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Özellikle solunum yolu hastalığı olanlar klima ve filtrelerinin bakımına daha çok dikkat etmeleri gerekir. Klimalar açıkken sık sık odanın havalanması gerekiyor. Pencere ve kapıların karşılıklı açılarak ortam havasının temizlenmesi önemli" diye konuştu.