FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Sağlık Müdürlüğünce, evde sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen "tablet uygulaması" ile hekimlerin, evde baktıkları hastanın reçete ve raporlarını, hasta yakınlarının sağlık kurumuna gitmesine gerek kalmadan hazırlaması memnuniyetle karşılandı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 5 bin 200 hastanın evde sağlık hizmeti kapsamında takip ve tedavisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 2 ay önce başlanan "tablet uygulaması" sayesinde hasta ve hasta yakınları ile aile hekimlerine büyük kolaylık sağlandığını anlatan Oruç, hekimin hasta bilgi sistemine uzaktan erişerek birçok hizmeti evde sunabildiğini vurguladı. Tablet uygulaması öncesinde evde muayenesi yapılan hastanın ilaç ve raporunun yazılabilmesi için hasta yakınlarının hastaneye gitmesi, hekime ulaşması gerektiğine işaret eden Oruç, bu uygulama sayesinde buna gerek kalmadığını belirtti. Aile hekimlerinin tablet ile sisteme bağlanarak hastanın reçete düzenlemesini evde yapabildiğine dikkati çeken Oruç, "Hasta yakınlarımız hastaneye gelmeden tüm işlerini evde bitirmiş oluyoruz. Özellikle kırsal kesimde yaşayan, hastaneye ve hekime ulaşmada sıkıntı yaşayan hastalarımıza çok büyük kolaylık olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Uygulamanın başarılı şekilde devam ettiğinin altını çizen Oruç, ülke genelinde yaygınlaşacağını kaydetti. - "Hastanedeki yoğunluğu da azaltmış oluyoruz" Aile hekimlerinin baktıkları hastanın tedavi planlarını tabletle sisteme girdiklerini belirten Oruç, bunun diğer sağlık ekiplerine de ulaştığını dile getirdi. Böylece hasta veya yakınının evden çıkmasına gerek kalmadan tüm sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Oruç, "Hastamız evinde sağlıkla ilgili tüm hizmetleri almış oluyor. Teknolojinin hastalarımıza ve bizlere sunmuş olduğu nimetlerden yararlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Oruç, uygulama sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun da azaltıldığına işaret ederek, şunları söyledi: "Önceki sistemde hekimleriniz hastalarımızı ziyaret edip notlarını alıyordu. Hasta yakınlarını hastaneye çağırıyorlardı. Hastanede reçetesi yazılıp hasta yakınına veriliyordu. Bu sistemde ise hekimlerimiz evde tedavi hizmetini verip reçete ve raporlarını çıkartıyor. Yakınları da verilen reçeteyle eczaneden ilaçlarını çok kısa sürede almış oluyor. Hasta yakını tekrar hastaneye gelmemiş oluyor. Biz bu hastalarımızın evlerinden çıkmasını ve bekletilmesini istemiyoruz."