Evde ne kadar süre yalnız kalabilirsin?

1/8 Yeni bir haftanın ilk günü ve işe/okula gitmek zorunda değilsin. İlk planın ne olurdu? Hemen arkadaşlarımla veya ailemle buluşmak için plan yaparım. Evde kendime keyifli bir gün yaratırım: film, kitap, belki biraz hobilerimle ilgilenirim. Dışarıda yapmam gereken işleri halleder, sonra eve dönerim. Erken kalkar, spor yapar veya yeni bir şeyler öğrenmeye başlarım.

2/8 Telefonunun şarjı bitti ve şarj aletini bulamıyorsun. Tepkin ne olur? Paniklerim! Dünyayla bağlantım kesildi hissine kapılırım. Oh ne güzel, biraz dijital detoks yaparım. Biraz rahatsız olsam da çok dert etmem. Hemen bir yedek şarj aleti arayışına girerim veya dışarı çıkarım.

3/8 En sevdiğin dizi bitti ve yeni bölümleri gelene kadar beklemek zorundasın. Boşluğu nasıl doldurursun? Hemen başka bir diziye başlarım veya arkadaşlarımı ararım. Kitap okurum, müzik dinlerim veya kendime yeni bir hobi bulurum. Ev işlerini halleder, kendimi oyalarım. Dışarı çıkar, farklı aktivitelere yönelirim.

4/8 Evde yalnızken, ansızın elektrikler kesilirse ilk ne yaparsın? Korkarım ve hemen birilerini aramaya çalışırım. Mum yakar, belki bir kitap okur veya sessizliğin tadını çıkarırım. Bir süre bekler, duruma adapte olmaya çalışırım. Hemen komşuya gitmek için yola koyulurum veya dışarı çıkarım.

5/8 Bir tatil planı yapacak olsan, tek başına gitmek mi, yoksa kalabalık bir grupla gitmek mi seni daha çok cezbeder? Kesinlikle kalabalık bir grupla, ne kadar çok kişi o kadar iyi! Tek başıma gitmeyi tercih ederim, kendime vakit ayırmak harika olur. Fark etmez, duruma göre değişir. Tek başıma gitsem bile orada birileriyle tanışmayı hedeflerim.

6/8 Boş zamanlarında evde en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Sosyal medyada takılmak veya online oyun oynamak. Kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek, yazı yazmak gibi bireysel aktiviteler. Ev işleri, yemek yapmak gibi üretken şeyler. Spor yapmak, enstrüman çalmak gibi aktif etkinlikler.

7/8 Yalnızlık kavramı senin için ne ifade ediyor? Sıkıntı, can sıkıntısı, boşluk hissi. Huzur, dinginlik, kendini dinleme fırsatı. Bazen gerekli, bazen rahatsız edici bir durum. Geçici bir durum, bir an önce bitmesini istediğim bir hal.