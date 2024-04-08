Evde o halde görünce... 41 yaşındaki kadın ölü bulundu

Olay, Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’taki 2 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki S.D. evinde hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından S.D.’nin cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. S.D.’nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





