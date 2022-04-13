Evde profesyonel şekilde saçlarınızı boyayabilirsiniz

Zamanla ortaya çıkan beyaz saçlar ve saçın renginden memnun olmamak saçların boyatılmasına neden oluyor. Kadınlar evde saçlarını boyarken etrafı fazlasıyla kirletmekten ve saçlarını iyi boyayamayacaklarını düşündüklerinden bu kararlarından vazgeçiyorlar. Ancak değişen ekonomide düzenli olarak kuaföre para vermek cepleri yakabiliyor. Doğru teknikler ile evde de profesyonel görünen saçlara kavuşmak mümkün.

SAÇINIZI BOYAMADAN ÖNCE

Saçınızı boyamadan 24-48 saat önce yıkayınız. Böyle yaptığınızda saçınızda boyanın saçınızı daha kolay tutmasını sağlayan doğal yağlar oluşacaktır. Boya saçınızla daha doğal bir şekilde karışacak ve bu da boyanın daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca saçınızı boyamadan bir gün önce alacağınız duşta saç kremi kullanmazsanız boya saçınıza çok daha kolay tutunacaktır.

İSTEDİĞİNİZ RENGİ SEÇİN

Yüzlerce renk tonu seçeneği karşısında rahatlıkla kendinizden geçebilirsiniz. Bu, saçınızı ilk boyayışınız ise doğal saçınızın iki ton koyusundan ya da iki ton daha açığından fazlasını tercih etmemeniz en doğrusudur. Bu süreçte para harcayacağınız tek kısım boya seçiminiz olacaktır. Bu sebeple boya seçiminizi fazla kimyasal içermeyen ve güvendiğiniz boyalardan yana kullanınız.

SAÇINI İLK KEZ BOYAYACAKLAR DİKKAT

Saç tebeşiri ya da köpük boya gibi geçici boyalar genellikle 1-2 şampuanlama sonrasında çıkacaktır. Yarı kalıcı boyalar 20-26 şampuanlama sonrasında çıkmaktadır. Kalıcı boyalar kalıcıdır. 6-8 hafta sonra renk solabilir ama saçtan tamamen çıkmaz

ÇEVRENİZİ BOYA LEKELERİNDEN KORUYUN

Boya yanlış yapıldığı ve önlem alınmadığı takdirde eşyalarınızda leke bırakmaktadır. Saçınızı boyamadan önce etrafınızda lekelenebileceğini düşündüğünüz tüm yüzeylerin üzerini örtün ve yere gazete kâğıdı serin. Boyanın sıçraması ihtimaline karşı yanınızda kâğıt havlu bulundurun. Sevmediğiniz ve muhtemelen atmayı düşündüğünüz eski bir tişörtünü giyiniz. Üzerinizdeki tişörte boyama esnasında boya çok kolay bulaşacaktır.

HAVLU KULLANIN

Saç boyama işlemine geçmeden önce kafanızdan damlayabilecek olası boyalar için omuzlarınıza eski bir havlu veya boyama önlüğü örtünüz. Havlu kullanacaksanız lekelerin görünmemesi için koyu renkli bir havlu tercih ediniz. Havluyu boynunuzun ön tarafında çengelli iğne veya klips ile tutturun.

VAZELİN SÜRÜN

Saçlarınızı boyamadan önce alnınıza, ensenize ve kulaklarınızın üst kısmına süreceğiniz vazelin sayesinde boyama aşamasında cildinize bulaşabilecek boyalardan korunabilirsiniz.

SAÇINIZI TARAYIN

Saçınızı tarayarak tamamen açıldığından emin olun. Bu adım, sadece boya uygulamasını kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda boyanın saçınıza dengeli bir şekilde sürüldüğünden emin olmanızı da sağlar.

ELDİVEN KULLANIN

Boya kitinden genellikle eldiven çıkmaktadır ama çıkmazsa normal lastik eldiven, vinil eldiven ya da lateks eldiven kullanabilirsiniz. Saçınızı boyarken eldiven takmanın şart olduğunu unutmayın. Eldiven takmazsanız ellerinizi de boyarsınız

BOYAYI KARIŞTIRMAK İÇİN KUTUDAN ÇIKAN ŞİŞEYİ YA DA KASE KULLANIN

Kutu üzerindeki talimatları izleyin. Saç boyama kitlerinin çoğunda boyayı karıştırmak için uygulama şişesi bulunmaktadır. Kutudaki malzemeleri şişede karıştırmak için kutu üzerindeki talimatları takip edin. Daha sonra malzemeler iyice karışana kadar şişeyi sallayın. Eğer boya kutunda bu gereçler yoksa boyayı karıştırmak için kase kullanın.

BOYAYI OKSİDANLAR KARIŞTIRIN

Bu sadece bazı boyalara uygulanır; boya kutusunun üzerinde oksidanla ilgili talimatları bulabilirsiniz. Oksidan genellikle boya kitinin içinden çıkar. Kutudan oksidan çıkmazsa kozmetik mağazalarından alabilirsiniz. Oksidanı sizin almanız gerekiyorsa %2o olanları tercih edin.

SAÇINIZI PARÇALARA AYIRIN

Tarak kullanarak saçınızı dört parçaya ayırın. Ayırdığınız bölümleri tutturmak için toka kullanın. Saçınızı bu şekilde bölümlere ayırmanız saçın herhangi bir bölümünü gözden kaçırmanızı engeller.

BOYAYI BÖLÜMLER HALİNE UYGULAYIN

Boyayı uygularken, saçınızı ayırdığınız bölümlerinin her birini iki ya da dört küçük parçaya daha ayırın (bu, boyama işleminin daha muntazam ilerlemesini sağlayacaktır.) Uygulama şişesini ya da fırçayı kullanarak boyayı saça sürün. Eldiven takarak parmaklarınla boyayı saçınıza yedirin.

İşlem görmemiş (ilk kez boyanacak) saçlara boya uygularken saç diplerinden yaklaşık 2,5 cm kadar geriden başlayın.

Dip boyası için boyayı saç diplerinizden yaklaşık 1 cm kadar geriden uygulamaya başlayın.

Boyayı saça iyice yedirerek saçınızın yalnızca üst kısımlarını boyamadığından emin olun.

Saçınız ne kadar sıksa o kadar küçük parçalara ayırın ki boya saça tamamen işlesin.

BEKLEMEK İÇİN ALARM KURUN

Boyayı saçınızda bekletmeniz gereken süre için saatinizi kurun. Kutu üzerinde bulunan talimatları takip edin. Saçınızı belirtilen minimum süre dolmadan yıkama ve maksimum bekletme süresini aşmayın. Talimatları tam olarak uyguladığınızdan emin olun. Beyazlarınız çoksa boyayı saçınızda belirtilen maksimum sürede tutmanız iyi olur.

SAÇINIZI ARINDIRMAK İÇİN ILIK SU KULLANIN

Saçınızı boyadan arındırmak için ılık su kullanın. Su duru akana kadar saçınızı yıkamaya devam edin.

SAÇINIZI ŞAMPUANLAMADAN ÖNCE BİR SAAT BEKLEYİN

Saçınızı şampuanlamadan önce en az bir saat bekleyin. Saçı yıkamak için beklemek boyanın saçınıza daha iyi işlemesini sağlayacaktır. Saçınızı şampuanladıktan sonra boya kiti içinden çıkan kremle saçınızı yıkayın. Kremi saçınızın her yerine gelecek şekilde iyice yedirin ve durulayın.



