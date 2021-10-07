Kuaförün elinden çıkmış gibi olacak! Evde kusursuz bir şekilde saç boyama tüyoları

Saçlarınızın daima bakımlı ve sağlıklı gözükmesi sizin de güzelliğinizle parlamanızı sağlar. Bunun için de genelde boyaya başvurulur. Hem vakitten hem de nakitten tasarruf etmek için saç boyama işlemlerini evde de yapabilirsiniz. Saçlarınızı boyamaya başlamadan önce bazı noktalara dikkat ederseniz, boyama sırasında da sorunlarla karşılaşmazsınız. Sizin için araştırdığımız tüyolar sayesinde saçlarınız bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünecek!

1. SAÇLARINIZ TEMİZ OLMALI

Boyama işlemine başlamadan önce saçlarınızı yıkamanızı tavsiye ederiz. Ardından da tarayarak boyama işlemine hazır hale gelebilirsiniz.

2. SAÇ BOYAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU MALZEMELERİ HAZIRLAYIN

Saç boyama fırçası

Eldiven

İnce saç tarağı

Yüzünüze ve ellerinize sürmeniz gereken krem

Boyayı karıştırdığınız kabın ve karıştırıcının metal olmamasına dikkat edin. Saç boyaları metale karşı reaksiyon göstererek oksitlenme yapabilir. Hem yüzünüze hem de ellerinize krem sürmeniz tavsiye edilir. Elinize eldiven taksanız dahi boyanın ellerinize bulaşma riski var. Ayrıca saçlarınızın gürlüğüne ve uzunluğuna bağlı olarak 2 kutu boya almanızı öneririz.

3. DOĞRU SAÇ BOYASINI SEÇİN

Saç boyası alırken cilt tonunuzu, kaş renginizi ve saçınızda var olan boyanın rengini göz önünde bulundurarak bir renk seçmelisiniz. Aksi halde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

4. SAÇ BOYAMA İŞLEMİ NASIL OLMALI?

Plastik bir kaba boşalttığınız boya ve oksidanı iyice karıştırın.

Saçlarınızı tarayarak iki yana ayırdıktan sonra saç boyama fırçasıyla dipten uca doğru küçük parçalar haline boyayabilirsiniz.

Boyadığınız saçlarınızı streç filme sararak diğer kısımlara devam edebilirsiniz.

Boyanın saça eşit miktarda dağıldığına emin olun.

Boyama işlemi bittikten sonra saçı, boya kutusunun kullanım talimatı bölümünde yazan süre kadar bekletmelisiniz.

5. BOYADIKTAN SONRA BUNLARA DİKKAT EDİN