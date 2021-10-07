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Kuaförün elinden çıkmış gibi olacak! Evde kusursuz bir şekilde saç boyama tüyoları

06.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde uzun süre kapanan kuaförlerle birlikte iş başa düştü. Kadınlar cilt bakımı, saç kesimi, saç boyama ve bakım, manikür pedikür gibi işlemleri evde yapmaya başladı. Kuaförler açılsa bile "Devir ekonomi devri" dedik ve bu işlemleri hala evde yapanlar için evde saç boyama yöntemlerini ve bakım tüyolarını araştırdık. İşte detaylar...

Kuaförün elinden çıkmış gibi olacak! Evde kusursuz bir şekilde saç boyama tüyoları

Saçlarınızın daima bakımlı ve sağlıklı gözükmesi sizin de güzelliğinizle parlamanızı sağlar. Bunun için de genelde boyaya başvurulur. Hem vakitten hem de nakitten tasarruf etmek için saç boyama işlemlerini evde de yapabilirsiniz. Saçlarınızı boyamaya başlamadan önce bazı noktalara dikkat ederseniz, boyama sırasında da sorunlarla karşılaşmazsınız. Sizin için araştırdığımız tüyolar sayesinde saçlarınız bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünecek!

1. SAÇLARINIZ TEMİZ OLMALI

Boyama işlemine başlamadan önce saçlarınızı yıkamanızı tavsiye ederiz. Ardından da tarayarak boyama işlemine hazır hale gelebilirsiniz.

2. SAÇ BOYAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU MALZEMELERİ HAZIRLAYIN

  • Saç boyama fırçası

  • Eldiven

  • İnce saç tarağı

  • Yüzünüze ve ellerinize sürmeniz gereken krem

Boyayı karıştırdığınız kabın ve karıştırıcının metal olmamasına dikkat edin. Saç boyaları metale karşı reaksiyon göstererek oksitlenme yapabilir. Hem yüzünüze hem de ellerinize krem sürmeniz tavsiye edilir. Elinize eldiven taksanız dahi boyanın ellerinize bulaşma riski var. Ayrıca saçlarınızın gürlüğüne ve uzunluğuna bağlı olarak 2 kutu boya almanızı öneririz.

3. DOĞRU SAÇ BOYASINI SEÇİN

Saç boyası alırken cilt tonunuzu, kaş renginizi ve saçınızda var olan boyanın rengini göz önünde bulundurarak bir renk seçmelisiniz. Aksi halde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

4. SAÇ BOYAMA İŞLEMİ NASIL OLMALI?

  • Plastik bir kaba boşalttığınız boya ve oksidanı iyice karıştırın.

  • Saçlarınızı tarayarak iki yana ayırdıktan sonra saç boyama fırçasıyla dipten uca doğru küçük parçalar haline boyayabilirsiniz.

  • Boyadığınız saçlarınızı streç filme sararak diğer kısımlara devam edebilirsiniz.

  • Boyanın saça eşit miktarda dağıldığına emin olun.

  • Boyama işlemi bittikten sonra saçı, boya kutusunun kullanım talimatı bölümünde yazan süre kadar bekletmelisiniz.

5. BOYADIKTAN SONRA BUNLARA DİKKAT EDİN

  • Süre dolduktan sonra duş almanız gerekecek.

  • Duş esnasında saç boya kutusunun içinde bulunan saç bakım kremini de kullanmanızı tavsiye ederiz.

  • Hem saçlarınızın doğallığını kaybetmemesi hem de saç boyasından verim alabilmek için saç bakımını da aksatmamanız gerekir.

  • Bir sonraki saç boyama süreniz minimum 2 hafta sonra olmalı. Aksi halde saçlarınız çok çabuk yıpranır.
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