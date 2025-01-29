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  4. Evde sıkıntını giderecek öneri bu testin sonunda!

Evde sıkıntını giderecek öneri bu testin sonunda!

30.12.2024 20:11
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Evde oturup "Of, çok sıkıldım!" dediğin anlar oluyorsa bu test tam sana göre!

Evde sıkıntını giderecek öneri bu testin sonunda!

Başlıyoruz!

Hem eğlen hem de yeni fikirler keşfet!

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Bir sabah uyandığında süper güçlerin olduğunu fark ettin! Hangisini seçerdin?

Bir sabah uyandığında süper güçlerin olduğunu fark ettin! Hangisini seçerdin?
Zihin okuyabilmek.
Görünmez olmak.
Uçabilmek.
Zamanı durdurabilmek.
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Hangi evde yaşamayı tercih ederdin?

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Bir günlüğüne ünlü biri olsan kim olurdun?

Bir günlüğüne ünlü biri olsan kim olurdun?
Ünlü bir oyuncu
Bir müzisyen
Bir yazar
Bir sporcu
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Devam edelim. Hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu?

Devam edelim. Hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu?
Komedi
Aksiyon
Romantik
Dram
5/8

Bir gün aniden paran bitti ve acil bir çözüm bulman gerekiyor. Ne yaparsın?

Bir gün aniden paran bitti ve acil bir çözüm bulman gerekiyor. Ne yaparsın?
Sosyal medya üzerinden yardım çağırırım, belki biri yardım eder.
Hızlıca yeni bir iş bulmak için ilanlara bakarım.
En yakın arkadaşım ya da ailemden destek isterim.
Kendi işimi kurmaya karar veririm, hiçbir zaman başkalarına muhtaç olamam.
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Bir sabah uyanıyorsun ve dünyada hiç kimse seni tanımıyor. Ne yaparsın?

Bir sabah uyanıyorsun ve dünyada hiç kimse seni tanımıyor. Ne yaparsın?
Kendimi yeniden keşfederim, yeni bir hayat kurarım.
Bunu bir fırsat olarak görüp, istediğimi yaparım.
Çevremdeki insanlara yardım ederek dünyayı değiştirmeye çalışırım.
Bu durumu keşfetmek için sakin olur, hayatın tadını çıkarırım.
7/8

En sevdiğin atıştırmalık hangisi?

8/8

Son sorumuz. Hangi renk seni en iyi tanımlar?

Anahtar Kelimeler:
hobi aktivite Philips Yaşam Kategorisi
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