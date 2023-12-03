Evde vakit geçirmeyi sevenler için keyif dolu öneriler

Evde vakit geçirmek, bazen insanlara huzur ve rahatlama sağlayan en güzel aktivitelerin başında gelir. Eğer siz de evde vakit geçirmekten keyif alanlardansanız, bu içeriğimizde sizin için harika önerilerimiz var! İster tek başınıza ister sevdiklerinizle beraber, evde yapabileceğiniz keyifli aktivitelere göz atmaya ne dersiniz? Hem ruhunuzu dinlendirirken hem de eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz bu öneriler, evde geçirdiğiniz zamanı daha da değerli kılacak! Hazır mısınız? O zaman başlayalım!

1. TV karşısında Prime Video keyfine ne dersiniz?

Kışın gelmesiyle evde daha fazla geçirmeye başlıyoruz. Evde geçirdiğiniz her saniyenin keyif dolu geçmesini istiyorsanız TV karşısında oturup dizi film keyfi yapmaya ne dersiniz? Bu aktivite yapmak için akıllı TV'ye ihtiyacınız varsa bu önerimiz tam size göre!

2. Kahve keyfini kar ya da yağmur yağarken yapmak ne de büyük keyif!

Bu keyif için de mutlaka bir kahve makinesi almak gerekir. Kış gelince evde yaptığınız aktivitelerin yancısı olarak kahve içmek insana kesinlikle mutluluk veriyor. Farklı kahve türlerini denemek için kış iyi bir zaman, o halde kahve makinesi almanın şimdi tam zamanı!

3. Bir terapi yöntemi olarak resim yapmak

Fonda bir klasik müzik çalıyor, sıcak kahvenizi yudumluyorsunuz, birkaç mum odanızı aydınlatıyor ve siz elinizde fırça içinizdeki duyguları tuvale aktarıyorsunuz... Kulağa hoş geliyor değil mi? Kışın kafa dağıtmak için resim yapmak isterseniz bu seti alın. İlla sanatsal şeyler yapmanıza da gerek yok. Renkleri kullanarak zihninizi kağıda boşaltmak bile iyi gelir.

4. Evdeki çiçeklerin bakımı için kış iyi bir mevsim olabilir!

Her bitki ve çiçeğin bakımı için belli bir mevsimi oluyor. Kışın bakımı yapılacak, toprağı ve saksısı değişecek bitki ve çiçeklerinize bakım yapabilirsiniz. Bu seti sonrasında tüm bitki ve çiçekleriniz için de kullanabilirsiniz. İşte burada!

5. Puzzle işi, sabır işi!

Bu sene için sabır kasınızı güçlendirmeye karar verdiyseniz bir puzzle alın ve sabırla bitirene kadar pes etmeden devam edin. Puzzle sabır ve görme işi, bizden söylemesi.

6. Cilt bakımı yapmak da kış akşamları için rahatlatıcı bir aktivite olabilir

Yaza bomba bir başlangıç yapmak için şimdiden çalışmalara başlayın. Cildiniz için bir rutin oluşturun ve canınız istemediğinde de uykulu olduğunuzda da cilt bakım rutininizi atlamayın. The Purest, son zamanlarda sevilen bir marka. Bu set de karma ve yağlı ciltler için öneriliyor.

7. Çocukken LEGO yapmayı sevenlere

LEGO Architecture serisi ile dünyada sevdiğiniz yerlerin minyatürlerini kendiniz evde baştan yapın ve evinizde sevdiğiniz bir yere koyun. Bu serinin içinde Londra'nın gözde yerlerinden olan; National Gallery, Nelson’s Column, London Eye, Big Ben (Elizabeth Tower) ve Tower Bridge var.

8. Eğer eviniz müsaitse ip atlamaya ne dersiniz?

Altta rahatsız olacak komşunuz yoksa düzenli ip atlamak çok iyi olmaz mı? Gün içinde ip atlayarak kondisyonunuzu koruyabilir, güçlendirebilirsiniz. Bir yerden başlamak gerek. Yaş ilerliyor. Sağlıklı olmak için hareket edin. Hareket etmenin eğlenceli yolu olarak da ip atlayın.

9. Peki ya örgü?

Örgü örmenin faydalarını mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bir şeyler üretmek de önemli ancak elinizi oyalayacak, zihninizi rahatlatacak, konsantrasyon sürenizi artıracak bir çözüm için örgü örebilirsiniz. Bilmiyorsanız da öğrenirsiniz. Siz rahatlattığını fark edince bırakamayacağınız bir aktivite.

10. Kitap okumak olmazsa olmazımız!

Kurmaca okumadan geçen bir gün olmamalı. Hayatın stresinden belirsizliğinden bizi anında uzaklaştırıp bizi rahatlatacak bir diğer şey de kuşkusuz kurmaca okumak. Eve geldiğiniz yorgun argın günü bir kitap okuyarak bitirmek size çok iyi geliyor değil mi? Son günlerde herkesin elinde ve dilinde olan Gece Yarısı Kütüphanesi size farklı düşünce kapıları açacak.

11. Kurabiye yapmanın da insana iyi gelen bir tarafı var

Bunu biliyor musunuz? Hiç denediniz mi? Hele yılbaşı yaklaşırken siz de mutfağa girip misafirlerinize ya da size ve çocuklarınıza lezzetli ve renkli kurabiyeler yapmak isterseniz bu kalıpları alın.

12. Yok mu artıran?

Bir XBox ile tüm kış TV karşısında birbirinden eğlenceli oyunlar oynayarak vakit geçirebilirsiniz. Çok da eğlenirsiniz. Yaratıcı yönünüz beslenir. Hatta İngilizceniz de gelişir.

13. Punch da çok keyifli görünüyor

El becerisi olan insanlara çok özenirim. Hele o beceri yaratıcılıkla harmanlanırsa ortaya çok daha güzel şeyler çıkıyor. Bu tarz el işi diye geçen aktiviteleri güzelleştiren şey sizden bir şeylerin somutlaşıyor oluşu. Bu punch setiyle de acemiliğinizi atıp sonrasında kendi yaratıcı punch'larınızı yapabilirsiniz.

Kaynak: Onedio

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