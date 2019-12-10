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Evde yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı egzersizler

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Sussex düşesi Meghan Markle'ın en sevdiği estetik uzmanı Nichola Joss, sağlıklı, kırışıklık bir cilt için yapılması gerekenleri anlattı. Cilt tonunu ve dokusunu iyileştiren, ödemi atan, kollajen üretimini aktive eden yüz masajı tekniklerini sizin için bir araya getirdik.

Evde yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı egzersizler

Herkes güzel bir cildi hak ediyor. Bakın evde yüz masajı tekniklerini nasıl uygulayacaksınız?

1

Yüz masajının zarar vermemesi gerektiğini unutmayın. İlk başladığınızda biraz acı verici olabilir o yüzden sert baskı yapmayın. En sevdiğiniz uçucu yağı veya herhangi bir gece nemlendiricisini yüzünüze ve boynunuza uygulayarak başlayın. Yağı vücut sıcaklığına getirmek için birkaç saniye ovalayın.

2

Gözlerinizi kapatın ve yüzünüzü ellerinizle kapatın, birkaç saniye bekleyin ve sonra yüzünüze ve boynunuza parmak uçlarınızla ovalayın. Bu, cildi hazır hale getirmek için hazırlık aşamasıdır, bu nedenle fazla baskı uygulamayın ve sadece rahatlayın.

3

Biraz baskı uygulayın ve ellerinizi yüzünüzün ortasından dışarı doğru kaydırın. Bu aşamada lenfatik sistemi aktive eder, ayrıca cildi ısıtır ve gerçek masaj için hazırlarsınız.

4

Yüzünüzün merkezinden başlayarak, dışarıya ve yukarıya doğru giden küçük dairesel hareketlerle yağı cildinize sürtmeye başlayın.

5

İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı her iki elinizde kullanarak, çenenizdeki kemiği çenenizden kulaklara kadar kaydırın. Hafif bir baskı uygulayın, ancak çok fazla değil. Bu, lenfatik drenajı uyarmak ve yüzünüzün çevresini sıkılaştırmak ve sıkılaştırmak için harika bir yoldur. 6 kez tekrarlayın.

6

İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı kullanarak elmacık kemiklerinin tabanını bulun ve V şeklini alırken parmaklarınızı yukarı doğru hareket ettirin. Bu egzersiz yanaklarınızı kaldırmak ve sarkmalarını önlemek için çalışır. 6 kez tekrarlayın.

7

Ellerin iç tarafı ile elmacık kemiklerinin tabanına bastırın ve başınızı ellerinize bırakın. 10 saniye kadar basılı tutun. Ellerin iç tarafını elmacık kemiklerinin tabanına yerleştirin ve elmacık kemiklerinizin altından ellerinizi sarın. 6 kez tekrarlayın.

8

Göz çevresine masaj yapmak şişkinlikleri azaltacaktır. İşaret parmaklarınızı gözlerin köşelerine yerleştirin ve orta parmaklarınızla gözlerin altından tutarak çekin.

9

Parmaklarınızı kaşlarınızın hemen üstüne yerleştirin ve saç çizgisine kadar dışa ve yukarıya doğru kayan bir miktar baskı uygulayın. 6 kez tekrarlayın. Bu egzersiz alındaki ince kırışıklıkları hedef alır.

10

Ellerinizi boynunuzun ortasına yerleştirin ve merkezden omuzlarınıza doğru biraz basınç uygulayın. Her iki tarafı da 3 kez tekrarlayın.


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