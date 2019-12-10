Evde yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı egzersizler

Herkes güzel bir cildi hak ediyor. Bakın evde yüz masajı tekniklerini nasıl uygulayacaksınız?

Yüz masajının zarar vermemesi gerektiğini unutmayın. İlk başladığınızda biraz acı verici olabilir o yüzden sert baskı yapmayın. En sevdiğiniz uçucu yağı veya herhangi bir gece nemlendiricisini yüzünüze ve boynunuza uygulayarak başlayın. Yağı vücut sıcaklığına getirmek için birkaç saniye ovalayın.

Gözlerinizi kapatın ve yüzünüzü ellerinizle kapatın, birkaç saniye bekleyin ve sonra yüzünüze ve boynunuza parmak uçlarınızla ovalayın. Bu, cildi hazır hale getirmek için hazırlık aşamasıdır, bu nedenle fazla baskı uygulamayın ve sadece rahatlayın.

Biraz baskı uygulayın ve ellerinizi yüzünüzün ortasından dışarı doğru kaydırın. Bu aşamada lenfatik sistemi aktive eder, ayrıca cildi ısıtır ve gerçek masaj için hazırlarsınız.

Yüzünüzün merkezinden başlayarak, dışarıya ve yukarıya doğru giden küçük dairesel hareketlerle yağı cildinize sürtmeye başlayın.

İşaret parmağınızı ve orta parmaklarınızı her iki elinizde kullanarak, çenenizdeki kemiği çenenizden kulaklara kadar kaydırın. Hafif bir baskı uygulayın, ancak çok fazla değil. Bu, lenfatik drenajı uyarmak ve yüzünüzün çevresini sıkılaştırmak ve sıkılaştırmak için harika bir yoldur. 6 kez tekrarlayın.