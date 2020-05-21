Evde yapacağınız bu sprey ile inatçı kırışıklıklar anında açılacak! Ütüyü kolaylaştırmak için...

10 kadından en az 8 tanesi "ütü yapmaktan nefret ettiğini" söyler. Hele ki gömlek ve pantolon ütülemek, oldukça meşakkatli ve sinir bozucu bir eylemdir. Bir de bunu yaz sıcağında yaptığınızı düşününce kabusa "hoş geldin" diyebilirsiniz. Ütü yapmak için kahramanımıza süper bir güç veriyoruz; kırışık açıcı sprey!

Kırışıklıkları açmak için kullanılacak spreyler ile işiniz oldukça kolaylaşacak. Evde kolayca yapabileceğiniz kırışık açıcı sprey ile ütü yapmak işkence olmaktan çıkacak!

KIRIŞIKLIK AÇICI SPREY NASIL YAPILIR?

Ütü yapmaya zamanı ve imkanı olmayanlardansanız kırışıklık giderici bu spreyler adeta eliniz kolunuz haline dönüşecek. Üstelik bu kırışıklık açıcı spreyleri gerekli olduğu her anınızda kolayca kullanabilirsiniz.

Kıyafetleri kırışıklık açıcı spreyle nemlendirdikten sonra tamamen kuruyana kadar asılı bırakın.

Beyaz çamaşırların daha parlak olması için güneşte asılması gerekir.

Renkli çamaşırların solmaması için ise; gölgede kurutulması önemlidir.

Kıyafetlerde oluşan açılması zor kırışıklıklardan kurtulmak adına evinizde kolayca sprey yapabilirsiniz. Hemen hemen herkesin evinde bulunan malzemeler ile ütü yapma derdine son veriyoruz.