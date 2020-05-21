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Evde yapacağınız bu sprey ile inatçı kırışıklıklar anında açılacak! Ütüyü kolaylaştırmak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğu kişi ütü yapmaktan nefret eder. Günlük hayat koşuşturmasında üretilen pratik çözümler adeta kahramanınız olur. Çamaşır kurutmak için yeterli zamanı olmayan kişilerin; teknolojinin yeni çocuğu kurutma makinesine yönelmesi, daha kırışık kıyafetler sorununu ortaya çıkarır. Ütü yapmak yeterli bir işkence değilmiş gibi kırışıklıklarla birlikte bölüm sonu canavarıyla karşılaşırsınız.

Evde yapacağınız bu sprey ile inatçı kırışıklıklar anında açılacak! Ütüyü kolaylaştırmak için...

10 kadından en az 8 tanesi "ütü yapmaktan nefret ettiğini" söyler. Hele ki gömlek ve pantolon ütülemek, oldukça meşakkatli ve sinir bozucu bir eylemdir. Bir de bunu yaz sıcağında yaptığınızı düşününce kabusa "hoş geldin" diyebilirsiniz. Ütü yapmak için kahramanımıza süper bir güç veriyoruz; kırışık açıcı sprey!

Kırışıklıkları açmak için kullanılacak spreyler ile işiniz oldukça kolaylaşacak. Evde kolayca yapabileceğiniz kırışık açıcı sprey ile ütü yapmak işkence olmaktan çıkacak!

KIRIŞIKLIK AÇICI SPREY NASIL YAPILIR?

Ütü yapmaya zamanı ve imkanı olmayanlardansanız kırışıklık giderici bu spreyler adeta eliniz kolunuz haline dönüşecek. Üstelik bu kırışıklık açıcı spreyleri gerekli olduğu her anınızda kolayca kullanabilirsiniz.

Kıyafetleri kırışıklık açıcı spreyle nemlendirdikten sonra tamamen kuruyana kadar asılı bırakın.
Beyaz çamaşırların daha parlak olması için güneşte asılması gerekir.
Renkli çamaşırların solmaması için ise; gölgede kurutulması önemlidir.
Kıyafetlerde oluşan açılması zor kırışıklıklardan kurtulmak adına evinizde kolayca sprey yapabilirsiniz. Hemen hemen herkesin evinde bulunan malzemeler ile ütü yapma derdine son veriyoruz.

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SAÇ KREMİ+BEYAZ SİRKE+SU

1 çay kaşığı saç kremi, 1 çorba kaşığı beyaz sirke ve 2 su bardağı suyu temiz bir kapta karıştırın.
Ardından huni yardımıyla boş bir sprey şişesine doldurun.
Hazırladığınız karışımı hafif bir şekilde kıyafetlerinize püskürtün.
Kıyafetlerin tamamen ıslak olmamasına özen gösterin.
Nemli olması kırışıklıkların açılması için yeterli olacaktır.

SAÇ KREMİ+ELMA SİRKESİ+SU

1 çay kaşığı saç kremi, 1 çorba kaşığı elma sirkesi ve 2 su bardağı suyu karıştırın.
Ardından iyice çalkalayın ve kırışmış kıyafetlerinizin üzerine sıkın.
Son adımda ise kıyafetlerinizi silkeleyerek kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz.

SU+ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

1 su bardağı su ve 1 çorba kaşığı çamaşır yumuşatıcısını sprey şişesinde karıştırın.
Şişeyi iyice çalkaladıktan sonra karışımı küçük bir bez parçasında deneyin.
Eğer renk açma etkisi göstermiyorsa; karışımı kıyafetler nemli bir hale gelene kadar sıkın.

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DUŞ BUHARI

Kıyafetlerde yoğun olarak bulunan kırışıklıklardan kurtulmak için duşa girmeden önce banyonun bir köşesine kıyafetleri asabilirsiniz.
Banyo kapısının kapalı olduğundan emin olduktan sonra duşun oluşturduğu buhar sayesinde kıyafetlerin kırışıklıkları çözülür.
Kırışıklıkların en az 15 dakika boyunca buhara maruz kalması şarttır.

BUZ

Kurutma makineleri, çamaşırları en çok kırıştıran ev aleti olarak karşımıza çıkar. Kıyafetleri kurutma makinesine koymadan öncesinde içerisine buz küpleri koymak kırışıklıkların oluşmasını engeller. Kurutma makinesinde kıyafetlerin uzun süre bırakılmaması da kırışıklıkların giderilmesindeki en önemli püf noktadır.


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