Evde yapacağınız en kolay nail art! Herkes nerede yaptırdığınızı soracak

Nail artın oldukça zor yapıldığı düşünülse de evde bulunan temel malzemeleri kullanarak çok güzel desenler elde edebiliyoruz. Farkına varmadığımız birçok malzeme tırnak süsleme de işimize yarayabiliyor. Tırnaklarınızda renkli görünümlerden hoşlanıyorsanız rengarenk oje trendini denemeniz gerekiyor.

TIRNAKTA GÖKKUŞAĞI GÖRÜNÜMÜ YAPMAK İÇİN

Bu gökkuşağı manikür fikri göründüğünden çok daha kolay. Tek yapmanız gereken her evde bulunan süngeri kullanmak. Süngere süreceğiniz sevdiğiniz renkler ile tırnaklarınızda ombre efekti oluşturmak ve ardından bir pardösü simli oje uygulamak.