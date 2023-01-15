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Evde yapacağınız en kolay nail art! Herkes nerede yaptırdığınızı soracak

15.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar için ellerinin ve tırnaklarının görünümü oldukça büyük önem taşıyor. Özellikle son yıllarda artan kalıcı ve protez ojeler farklı nail art görünümleri sunuyor. Ancak bu uygulamalara para vermeden evde kolayca nail art yapabilirsiniz. Tırnağınızda gökkuşağı görünümünü kolayca elde edeceğiniz bu yöntemde istediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz.

Evde yapacağınız en kolay nail art! Herkes nerede yaptırdığınızı soracak

Nail artın oldukça zor yapıldığı düşünülse de evde bulunan temel malzemeleri kullanarak çok güzel desenler elde edebiliyoruz. Farkına varmadığımız birçok malzeme tırnak süsleme de işimize yarayabiliyor. Tırnaklarınızda renkli görünümlerden hoşlanıyorsanız rengarenk oje trendini denemeniz gerekiyor.

TIRNAKTA GÖKKUŞAĞI GÖRÜNÜMÜ YAPMAK İÇİN

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Bu gökkuşağı manikür fikri göründüğünden çok daha kolay. Tek yapmanız gereken her evde bulunan süngeri kullanmak. Süngere süreceğiniz sevdiğiniz renkler ile tırnaklarınızda ombre efekti oluşturmak ve ardından bir pardösü simli oje uygulamak.

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  • Bu kolay tırnak görünümünü elde etmek için en sevdiğiniz oje renklerini seçin ve küçük bir süngerin üzerine her birinin üzerine çizgiler çizerek uygulayın.
  • Her tırnağa süngeri uygulayın. İstediğiniz tasarımı elde edene kadar bu adımı tekrarlayın.
  • Bir üst kat parıltılı cila ile bitirin ve tırnaklarınızın parlamasına izin verin!
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