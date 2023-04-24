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Evdeki güvelerin kökünü kurutuyor! Göremediğimiz güvelerden kurtulmak için...

24.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evdeki güveler hem kıyafetlerin hem yiyeceklerin kullanım ömrünü azaltıyor. Göremediğimiz birçok yerde bulunan güveler sağlığımızı da tehlikeye atabiliyor. Evdeki güvelerden kurtulmak için her mutfakta bulunan bir malzeme etkili sonuçlar sağlıyor. Güvelerden kurtulmak ve güvelerin tekrardan oluşmamasını sağlamak için bu içeriğe göz atabilirsiniz.

Evdeki güvelerin kökünü kurutuyor! Göremediğimiz güvelerden kurtulmak için...

Güveler en çok mutfak ve kıyafetlerin içerisinde oluşuyor. Havasız, kapalı ve karanlık ortamlarda yaşayan güveler hijyen ve sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Güve probleminin göz ardı edilmesi kıyafetlerde deliklere yol açıyor. Ancak evdeki güvelerden kurtulmak için etkili çözümler bulunuyor. Mutfakta bulunan temel malzemelerle güvelerden sonsuza dek kurtulabilirsiniz.

GÜVELERDEN KURTULMAK İÇİN

SİRKELİ SU

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Evdeki güvelerden kurtulmanın yollarından ilki sirkeli su ile tüm dolapları silmek ve elektrikli süpürge ile süpürmektir. Dolabın tüm köşelerini detaylı silmelisiniz. Sirke, dolabınızda tekrar güvelerin ortaya çıkmasını engeller. Bunun için 1 ölçü sirke ile 2 ölçü suyu karıştırın. Eğer dolaplarınızda sirke kokusu kalmasını istemiyorsanız, duru su ve temiz başka bir bezle durulama işlemi de yapabilirsiniz. Dolaplarınızın içinin nemli kalmaması için tüm bu işlemlerden sonra kurulamayı ihmal etmemeli, mümkünse havalandırarak daha hızlı kurumasını sağlamalısınız.

DEFNE YAĞRAĞI

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Defne yaprağı güvelerin kokusundan hiç hoşlanmadığı bir yapraktır. Bakliyatların ve baharatların bulunduğu dolaba defne yaprakları yerleştirin. Güveler bu alanlardan uzak tutacaktır. Defne yaprağı yiyeceklere kokusunu bırakmaz.

KAVANOZLARA KÜP ŞEKER

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Çay ve kahve kavanozlarına küp şeker atabilirsiniz. Defne yaprağı bu ürünlere kokusunu vereceğinden tercih edilmez ama küp şeker iyi bir çözüm yolu olacaktır. Küp şeker çay ve kahve kavanozlarının içinde oluşabilecek nemi, rutubeti çeker ve güve oluşumunu engeller. Ayda bir kez bu küp şekerleri değiştirin.

GÜVELERİN OLUŞMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

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  • Tüm dolapların içlerini elektrikli süpürgeyle çektirdikten sonra süpürgenin haznesini de güzelce çöpe boşaltıp evden uzaklaştırmayı unutmamalısınız ki güve yumurtaları evin farklı bir yerinde yeniden üremesin.
  • Lavanta, kekik ve nane yeniden güve oluşumunu engellemek için yardımınıza koşuyor. Aktarlardan alabileceğiniz kurutulmuş lavanta, kekik ve naneyi eşit miktarda karıştırıp kumaş keselere koyarak dolaplara yerleştirin.
  • Bir başka çözüm yolu da çay ağacı yağı. Bu yağı dolapların içine sürebilirsiniz. Rutubeti en aza indirir, antibakteriyel ve antiviral özelliği vardır.

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