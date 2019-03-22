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"Evdeki hain temizlenince kapı artık kilit tutuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Terörle mücadelenin nasıl güçlü bir şekilde yapıldığını görüyorsunuz. Evdeki hain temizlenince kapı artık kilit tutuyor" - "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Müslüman kardeşlerimizi katleden o katil, yazdığı manifestoda ne diyor? Unutmuyorlar. 'Türkler' diyor, 'Ayasofya' diyor, 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir düşman olarak hedefine koyuyor ama bilmiyor ki Türkiye'de mahalle mahalle, sokak sokak, ilçe ilçe, Türkiye'deki her bir vatandaşımız bir Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terörle mücadelenin nasıl güçlü bir şekilde yapıldığını görüyorsunuz. Evdeki hain temizlenince kapı artık kilit tutuyor." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ve beraberindekilerle Çağlayancerit'i ziyaret eden Ünal, ilçe girişinde vatandaşlarca karşılandı.

Parti otobüsünden ilçe merkezine kadar, yol boyunca halkı selamlayan Ünal, İstiklal Mahallesi'ndeki MHP Seçim Bürosu'nu ziyaret etti.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın özünde kardeşlik olduğunu dile getirdi.

"15 Temmuz gecesi bir gönüldaşlık kuruldu, bir millet mutabakatı oluştu." diyen Ünal, "O gece bu millet, devlet oldu. Devleti çıplak elleriyle tuttu ve korudu. O gece ölümüne sokağa çıkanlar kardeş oldular, Cumhur İttifakı'nı kurdular." ifadelerini kullandı.

Ünal, 2015’te Charlie Hebdo dergisinin Paris’teki ofisine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Paris'te yürüyüş yapanlar neredeler? Yeni Zelanda'da 51 kardeşimiz şehit edildiğinde dünyanın sesi çıkmadı. Çünkü ABD ve Avrupa'dan maalesef yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlığın kalbine nefret tohumu ekiyor." diye konuştu.

Buna gür sesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin karşı çıktığını vurgulayan Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Müslüman kardeşlerimizi katleden o katil, yazdığı manifestoda ne diyor? Unutmuyorlar. 'Türkler' diyor, 'Ayasofya' diyor, 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir düşman olarak hedefine koyuyor ama bilmiyor ki Türkiye'de mahalle mahalle, sokak sokak, ilçe ilçe, Türkiye'deki her bir vatandaşımız bir Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu en iyi Çağlayancerit bilir. Çünkü bağrından Ömer Halisdemir çıkartmıştır. Ömer Halisdemir'in ruhuyla Sütçü İmam'ın ruhu aynı ruhtur. 12 Şubat ruhu ile 15 Temmuz ruhu aynı ruhtur."

- "Bizim tarlada izimiz, harmanda yüzümüz var"

Ünal, kendilerini eleştirenler olduğuna dikkati çekerek, "Bizim tarlada izimiz, harmanda yüzümüz var. Tarlada izi olmayanlar taş üstüne taş koymamış olanlar, bugüne kadar bir çivi çakmamış olanlar, bizim 17 yıldan beri gece gündüz demeden bu millet için çalıştığımızı lütfen bir hatırlasınlar." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'yla daha güçlü yol yürüdüklerini dile getiren Ünal, "Devletimiz güçlü, bütün badireleri atlattı. Devletimiz vesayetten kurtuldu. İçine sızanlardan kurtuldu. Şimdi bütün şehirlerimiz güvenli. Terörle gerektiği gibi devlet mücadelesini veriyor. Terörle mücadelenin nasıl güçlü bir şekilde yapıldığını görüyorsunuz. Evdeki hain temizlenince kapı artık kilit tutuyor. Biz bu millete hizmetkarız. Bizi bireleri eleştirebilir. Ama birileri bize hakaret edemez." sözlerine yer verdi.

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