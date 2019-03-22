AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terörle mücadelenin nasıl güçlü bir şekilde yapıldığını görüyorsunuz. Evdeki hain temizlenince kapı artık kilit tutuyor." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ve beraberindekilerle Çağlayancerit'i ziyaret eden Ünal, ilçe girişinde vatandaşlarca karşılandı.

Parti otobüsünden ilçe merkezine kadar, yol boyunca halkı selamlayan Ünal, İstiklal Mahallesi'ndeki MHP Seçim Bürosu'nu ziyaret etti.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın özünde kardeşlik olduğunu dile getirdi.

"15 Temmuz gecesi bir gönüldaşlık kuruldu, bir millet mutabakatı oluştu." diyen Ünal, "O gece bu millet, devlet oldu. Devleti çıplak elleriyle tuttu ve korudu. O gece ölümüne sokağa çıkanlar kardeş oldular, Cumhur İttifakı'nı kurdular." ifadelerini kullandı.

Ünal, 2015’te Charlie Hebdo dergisinin Paris’teki ofisine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Paris'te yürüyüş yapanlar neredeler? Yeni Zelanda'da 51 kardeşimiz şehit edildiğinde dünyanın sesi çıkmadı. Çünkü ABD ve Avrupa'dan maalesef yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlığın kalbine nefret tohumu ekiyor." diye konuştu.