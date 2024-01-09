KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Evdeki karıncaları anında yok ediyor! Bu doğal çözüm ile karıncalar bir daha asla evinize uğramayacak

    Evdeki karıncaları anında yok ediyor! Bu doğal çözüm ile karıncalar bir daha asla evinize uğramayacak

    09.01.2024 14:05 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Evde karşılaşılan karıncalar zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Bu durumla başa çıkmak için etkili doğal çözümler aranıyor. Evdeki karıncaları anında yok eden bu yöntemler, karıncaların evinize bir daha uğramamasını sağlıyor. Evde pratik malzemelerle hazırlanan bu çözümler doğal içerikli olması sebebiyle daha çok tercih ediliyor. Eğer evinizdeki karıncaları ortadan kaldırmak ve bir daha karşılaşmamak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    Evde karıncaların çoğalmasıyla beraber bu soruna karşı etkili çözüm yolları aranmaya başladı. Karıncaları kovmak için çeşitli kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal ürünler ile de kesin çözüme kavuşabilirsiniz. Bu hem karıncalara zarar vermeyecek hem de sağlığınız için de daha güvenli olacaktır. Evdeki karıncaları kovmak için her evde bulunan bu etkili doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.

    640x480 (8)

    ELMA SİRKESİ

    elma sirkesi

    Elma sirkesi ile saf su karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz suyu karınca yuvalarına dökün. Karıncalar sirke kokusundan anında kaçacaktır.

    PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

    kabartma tozu

    Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. İki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra bir daha evinize gelmeyecektir.

    PORTAKAL KABUĞU

    portakal kabuğu

    Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirdiğinizde, portakaldan çıkan toksik maddeler karıncaları yok edecektir.

    KAHVE

    telve

    Türk kahvesinin telvesini dökmeyin. Karıncaların yuvası için ayırın. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Islak saçla yatağa girmenin zararlarını duyan çok şaşırdıIslak saçla yatağa girmenin zararlarını duyan çok şaşırdı
    O tarihleri sakın kaçırmayın! Ocak ayı astrolojik takvimi belli olduO tarihleri sakın kaçırmayın! Ocak ayı astrolojik takvimi belli oldu
    Tek malzeme ile sararmış yastıklar kar gibi beyaz oluyorTek malzeme ile sararmış yastıklar kar gibi beyaz oluyor
    Anahtar Kelimeler:
    kabartma tozu elma sirkesi karınca pudra şekeri karınca kovucu karincalardan nasil kurtulunur kahve telvesi Göz alara
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

    Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

    Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.