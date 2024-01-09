Evdeki karıncaları anında yok ediyor! Bu doğal çözüm ile karıncalar bir daha asla evinize uğramayacak

Evde karıncaların çoğalmasıyla beraber bu soruna karşı etkili çözüm yolları aranmaya başladı. Karıncaları kovmak için çeşitli kimyasal ürünleri kullanmak yerine doğal ürünler ile de kesin çözüme kavuşabilirsiniz. Bu hem karıncalara zarar vermeyecek hem de sağlığınız için de daha güvenli olacaktır. Evdeki karıncaları kovmak için her evde bulunan bu etkili doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi ile saf su karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz suyu karınca yuvalarına dökün. Karıncalar sirke kokusundan anında kaçacaktır.

PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. İki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra bir daha evinize gelmeyecektir.

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirdiğinizde, portakaldan çıkan toksik maddeler karıncaları yok edecektir.

KAHVE

Türk kahvesinin telvesini dökmeyin. Karıncaların yuvası için ayırın. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.



