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Evdeki karıncaları tamamen kaçırmak için bu numaraları mutlaka deneyin

26.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla birlikte evinizin farklı köşelerinde karıncaları görmeye başlamış olabilirsiniz. Özellikle yazlık bölgelerde, toprağa yakın yerlerde oturuyorsanız önlem almadıysanız evinizi çoktan karınca basmış olabilir. Panik yapmayın, bu teknik sayesinde evinizdeki karıncaları kibarca gönderebilirsiniz.

Evdeki karıncaları tamamen kaçırmak için bu numaraları mutlaka deneyin

Yazın gelmesi ve havaların güzelleşmesiyle birlikte her ne kadar modumuz yükselse de yazla birlikte gelen bazı şeyler mutsuz eder. Yaz çoğu kişinin sevdiği bir mevsim olsa da her şeyde olduğu gibi küçük bir kötü yanı vardır; bu her türlü böceğin ortaya çıkmasıdır. Özellikle keyif yapmak isterken karıncalar can sıkmaktadır.

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KARINCA İSTİLASINDAKİ MUTFAKLAR

Karıncalar özellikle mutfakları istila eder. Önleminizi erkenden almadıysanız çok yakında karıncaları evinizde görmeye başlayacaksınız. Aniden masanın üzerinde dolaşan bir grup karınca görebilirsiniz. Meyvelerin, duvarların hatta baktığınız her yerde koloni halinde ilerleyen karıncalar görmeye başlayabilirsiniz. Evinizi bir kimyasal bomba etkisine sokmak istemiyorsanız ev yapımı doğal tekniklerle ne kendinize ne de karıncalara zarar vermeden bu süreci atlatabilirsiniz.

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HEDEF ÇÖP KOVASI

Karıncalar genellikle ilk olarak çöp kovası etrafında görülmeye başlanır. Karıncaları oradan uzaklaştırmanın en kolay yolu ise çöp kovası ve etrafına karbonat dökmektir. Dilerseniz hem çöp kutusundan yükselen kokuları hem de karıncaları önlemek için sevdiğiniz uçucu esanslı yağlardan birini biraz pamuğa dökerek çöp kovasının kenarına bırakabilirsiniz. Uçucu yağ damlattığınız pamuğu çöp torbası koymadan önce kovanın dibinde bırakın.

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TARÇIN

Karıncalar, karınlarını doyurmak için kokulara doğru hareket eder. Tarçın, karıncaların favorş kokusu sayılmaz. Sadece bir bardak suya bir çay kaşığı tarçın yağı ekleyin. Karışımın bir kısmını bir parça pamukla karıncaların normalde dolaştığı yerlere biraz yayın. Karıncalar yok olana kadar işlemi tekrar edin. Ayrıca küçük tarçın çubuklarını girişlere veya pencerelerin yanına koyabilir veya karışımı bir sprey şişeye döküp görür görmez üzerlerine püskürtebilirsiniz.

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SİRKE

Sirke, karıncalar için de tatsızdır. Ayrıca oldukça ucuz ve iyi bir seçenek olduğu için kullanışlıdır. Önceki karışımda da önerdiğimiz gibi, bir sprey şişesi alın ve aynı oranda su ve sirke ile doldurun. Az miktarda limon ekleyin, sallayın ve tüm yollara biraz püskürtün. Tamamen kurtulana kadar her gün biraz püskürtün.


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