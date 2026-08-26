Evdeki karıncaları yok ediyor: 2 malzemeli pratik karınca tuzağı

Özellikle mutfaklarda yiyecek kırıntıları ve nem nedeniyle ortaya çıkan karıncalardan kurtulmak bazen zor olabiliyor. Paylaşılan ev yapımı yöntemde ise karıncaları tuzağa çekmek için pudra şekeri, karışımın diğer bileşeni olarak da karbonat kullanılıyor.

İKİ MALZEMEYİ EŞİT MİKTARDA KARIŞTIRIN

Yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

Karbonat

Pudra şekeri

Karışımı koymak için küçük bir kap veya kavanoz kapağı

Karbonat ve pudra şekeri 1'e 1 oranında karıştırılıyor. Örneğin her iki malzemeden de yaklaşık dörtte üç yemek kaşığı kullanılabiliyor.

Hazırlanan karışım daha sonra karıncaların yoğun olarak görüldüğü noktalara yerleştiriliyor. Karışım doğrudan uygun bir yüzeye konulabileceği gibi küçük bir kap veya kavanoz kapağı içerisinde de bırakılabiliyor.

PUDRA ŞEKERİ KARINCALARI ÇEKİYOR

Pudra şekeri, karıncalar için bir besin ve enerji kaynağı olarak işlev görüyor. Karbonatla karıştırıldığında ise karıncaların şekerle birlikte bu maddeyi de tüketmesi hedefleniyor.

Bu tür ev yapımı karışımların etkisinin karınca türüne, uygulama alanına ve istilanın büyüklüğüne göre değişebileceği belirtiliyor. Karbonatın karıncaları yok etme mekanizmasıyla ilgili iddialar da her koşulda aynı sonucu garanti etmiyor.

KARINCALARIN GEÇTİĞİ YOLLARA YERLEŞTİRİN

Karışımın nereye konulduğu da önemli. Karıncaların düzenli olarak kullandığı noktaların belirlenmesi öneriliyor.

Özellikle şu alanlar tercih edilebilir:

Süpürgelik kenarları

Mutfak tezgahları

Pencere kenarları

Lavabo çevresi

Dolap içleri

Beyaz eşya altları

Çöp kutularının arkası

Karıncaların eve girdiği çatlak ve boşlukların yakınına da karışım yerleştirilebilir. Ancak çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı alanların tercih edilmesi gerekiyor.

YEMİN YAKININDA SİRKELİ TEMİZLİK YAPMAYIN

Karınca yemini yerleştirdiğiniz alanı hemen öncesinde sirke gibi keskin kokulu ürünlerle temizlemek, karıncaların karışımdan uzaklaşmasına neden olabilir.

Sirke, karıncaların takip ettiği koku izlerini azaltmaya yardımcı olabileceği için temizlik amacıyla farklı bölgelerde kullanılabilir. Yemle birlikte kullanılacaksa uygulama alanlarının ayrı tutulması daha uygun olabilir.

BUNLARI DA İHMAL ETMEYİN

Karınca sorununu azaltmak için yalnızca tuzak kullanmak yeterli olmayabilir. Mutfak yüzeylerinde kalan kırıntıların ve dökülen yiyeceklerin düzenli olarak temizlenmesi önem taşıyor.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, lavabo çevresindeki nemin azaltılması ve karıncaların giriş yaptığı çatlakların tespit edilerek uygun şekilde kapatılması da yeniden ortaya çıkmalarını önlemeye yardımcı olabilir.

Özellikle kimyasal veya farklı maddeler kullanılarak yapılacak uygulamalarda, ürünlerin kullanım talimatlarına uyulması ve çocuklar ile evcil hayvanların güvenliğinin dikkate alınması gerekiyor.