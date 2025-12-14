Bu hatalar doğal gaz faturasını şişiriyor! İşte kışı ucuza geçirmenin reçetesi

Soğukların gelmesiyle birlikte vatandaşlar “Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?” sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlara göre evlerde yapılan bazı yaygın hatalar, faturanın gereksiz yere kabarmasına yol açıyor. Oysa alınacak basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlamak mümkün.
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler daha sık çalışmaya başlıyor. Ancak doğru kullanım ve küçük dokunuşlar, tüketimi önemli ölçüde azaltabiliyor. İşte doğal gaz tüketimini azaltmanın yolları:
Evlerde yapılan en büyük hatalardan biri, kısa süreli dışarı çıkarken kombiyi tamamen kapatmak. Uzmanlar, bu alışkanlığın faturayı düşürmek yerine artırdığına dikkat çekiyor.
Kombiyi sürekli kapatıp açmak, yeniden ısınma sırasında daha fazla doğal gaz tüketilmesine neden oluyor. Bunun yerine kısa süreli yokluklarda kombiyi en düşük ayarda çalışır durumda bırakmak, hem konforu koruyor hem de faturanın kabarmasını önlüyor.
Kış gelmeden bu önlemleri hayata geçirerek siz de doğal gaz faturanızı düşürebilir, bütçenizi rahatlatabilirsiniz.
