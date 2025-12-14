Bu hatalar doğal gaz faturasını şişiriyor! İşte kışı ucuza geçirmenin reçetesi

Soğukların gelmesiyle birlikte vatandaşlar “Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?” sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlara göre evlerde yapılan bazı yaygın hatalar, faturanın gereksiz yere kabarmasına yol açıyor. Oysa alınacak basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlamak mümkün.

DOĞAL GAZ FATURASINI DÜŞÜRMENİN REÇETESİ

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler daha sık çalışmaya başlıyor. Ancak doğru kullanım ve küçük dokunuşlar, tüketimi önemli ölçüde azaltabiliyor. İşte doğal gaz tüketimini azaltmanın yolları:

Yalıtımı kontrol edin: İyi bir dış cephe yalıtımı, doğal gaz faturasında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayabiliyor. Çift cam tercih edin: Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler, ısı kaybını ciddi oranda azaltır. Kullanılmayan alanları kısın: Banyo ve mutfak gibi alanlarda petek vanalarını daha düşük seviyeye getirin. Petek arkası yalıtım levhası kullanın: Isının duvara değil odaya yansımasını sağlar. Tesisatta doğru borulama: Kombi tesisatında düz borular kullanmak, ısı kaybını azaltır. Kapı ve pencere boşluklarını kapatın: Sünger fitil veya bezlerle sıcak hava kaçışını önleyin. Oda termostatı kullanın: Sabit sıcaklık sağlayarak gereksiz gaz tüketiminin önüne geçer. Güneşten faydalanın: Gündüz perdeleri açık tutun, geceleri ısı kaybını önlemek için kapatın. Peteklerin önünü kapatmayın: Çamaşır asmak ya da mobilya koymak, ısının yayılmasını engeller.

KOMBİYİ KAPATIP AÇMAK FATURAYI ŞİŞİRİYOR!

Evlerde yapılan en büyük hatalardan biri, kısa süreli dışarı çıkarken kombiyi tamamen kapatmak. Uzmanlar, bu alışkanlığın faturayı düşürmek yerine artırdığına dikkat çekiyor.

Kombiyi sürekli kapatıp açmak, yeniden ısınma sırasında daha fazla doğal gaz tüketilmesine neden oluyor. Bunun yerine kısa süreli yokluklarda kombiyi en düşük ayarda çalışır durumda bırakmak, hem konforu koruyor hem de faturanın kabarmasını önlüyor.

Kış gelmeden bu önlemleri hayata geçirerek siz de doğal gaz faturanızı düşürebilir, bütçenizi rahatlatabilirsiniz.