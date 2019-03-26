Evdeki patlamada Afgan çift yaralandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Afganistan vatandaşı Aamina Kamalı (23) ve eşi Zabiullah Atayee (32), evlerinin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabia Ana Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı binanın 2'nci katında yaşayan Aamina Kamalı ve eşi Zabiullah Atayee evde oldukları sırada mutfakta patlama meydana geldi. Gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada mutfak duvarı yıkılırken, odaların camları kırılarak dışarıya savruldu. Patlamada yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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