Evdeki vaktini daha keyifli hale getirecek şeyi bu testin sonunda öğren!

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Evde en sevdiğin köşe neresi?
Koltukta battaniyeye sarıldığım yer.
Mutfak! Yaratıcılığımı konuşturuyorum.
Çalışma masam, verimli hissediyorum.
Balkon ya da pencere önü, manzara keyfi!
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Bir pazar gününü hayal et. Ne yapıyorsun?
Film/dizi izleyerek tembellik yapıyorum.
Kitap okuyorum ya da yazı yazıyorum.
Bitkilerimle ilgileniyorum ya da hobi projeleri yapıyorum.
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Evde nasıl bir atmosfer yaratırsın?
Yumuşak ışıklar ve rahat bir ortam.
Düzenli, temiz ve ilham veren bir alan.
Bitkilerle dolu huzurlu bir atmosfer.
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Evdeyken dinlemekten en keyif aldığın şey nedir?
Sessizliği tercih ederim.
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Arkadaşların genelde sana hangi konuda danışır?
Dizi veya film önerileri konusunda.
Dekorasyon ve hobi fikirleri için.
İndirim ve kampanyalardan haberdar olmak için.
Ev işleri ve mutfak sırları hakkında.
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Bir hobi seçmen gerekse, hangisi olurdu?
Film eleştirileri yazmak.
Yeni yemek tarifleri yaratmak.
Dekorasyon konulu içerikler üretmek.
Minyatür bahçe hazırlamak.
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Evde geçirdiğin vakitte kendini nasıl geliştirmek istersin?
Daha çok film/dizi izleyerek.
Yemek yapma becerilerimi artırarak.
El becerilerimi geliştirerek.