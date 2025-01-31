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Evdeki vaktini daha keyifli hale getirecek şeyi bu testin sonunda öğren!

03.01.2025 15:54
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Evde geçirdiğin zamanı daha eğlenceli, verimli ve keyifli hale getirmek için bu test tam sana göre! Sorularımıza verdiğin yanıtlarla hem kendini daha yakından tanıyacak hem de evde seni mutlu edecek en uygun aktiviteleri keşfedeceksin.

Evdeki vaktini daha keyifli hale getirecek şeyi bu testin sonunda öğren!

Hazırsan başlayalım!

Evdeki vaktini daha keyifli hale getirecek şeyi bu testin sonunda öğren!

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Evde en sevdiğin köşe neresi?

Evde en sevdiğin köşe neresi?
Koltukta battaniyeye sarıldığım yer.
Mutfak! Yaratıcılığımı konuşturuyorum.
Çalışma masam, verimli hissediyorum.
Balkon ya da pencere önü, manzara keyfi!
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Bir pazar gününü hayal et. Ne yapıyorsun?

Bir pazar gününü hayal et. Ne yapıyorsun?
Film/dizi izleyerek tembellik yapıyorum.
Yeni tarifler deniyorum.
Kitap okuyorum ya da yazı yazıyorum.
Bitkilerimle ilgileniyorum ya da hobi projeleri yapıyorum.
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Evde nasıl bir atmosfer yaratırsın?

Evde nasıl bir atmosfer yaratırsın?
Yumuşak ışıklar ve rahat bir ortam.
Mis gibi yemek kokuları.
Düzenli, temiz ve ilham veren bir alan.
Bitkilerle dolu huzurlu bir atmosfer.
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Evdeyken dinlemekten en keyif aldığın şey nedir?

Evdeyken dinlemekten en keyif aldığın şey nedir?
Sevdiğim şarkılar.
İlginç podcastler.
Sessizliği tercih ederim.
Genelde süpürge sesi 🙄
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Arkadaşların genelde sana hangi konuda danışır?

Arkadaşların genelde sana hangi konuda danışır?
Dizi veya film önerileri konusunda.
Dekorasyon ve hobi fikirleri için.
İndirim ve kampanyalardan haberdar olmak için.
Ev işleri ve mutfak sırları hakkında.
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Seni temsil eden bir renk seçmeni istiyoruz. 👇

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Bir hobi seçmen gerekse, hangisi olurdu?

Bir hobi seçmen gerekse, hangisi olurdu?
Film eleştirileri yazmak.
Yeni yemek tarifleri yaratmak.
Dekorasyon konulu içerikler üretmek.
Minyatür bahçe hazırlamak.
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Evde geçirdiğin vakitte kendini nasıl geliştirmek istersin?

Evde geçirdiğin vakitte kendini nasıl geliştirmek istersin?
Daha çok film/dizi izleyerek.
Yemek yapma becerilerimi artırarak.
Okuyarak ya da yazarak.
El becerilerimi geliştirerek.
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
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