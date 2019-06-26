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Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

BURSA'da, evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı.

Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 14 hayvan öldü, evde oturan 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, öğlen saatlerinde, İnegöl ilçesi kırsal Hamamlı Mahallesi'nde Arif Kardaş'a ait evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden evdekiler, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada büyüyen alevler evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, ahırdaki 4 küçükbaşın ve kümesteki 10 kanatlı hayvanın öldüğü belirlendi. 8 küçükbaş ise yanıklarla kurtarıldı.
Öte yandan, evden çıkan ve dumandan etkilenen Merve Kardaş (12), Şevval Kardaş (9), Elif Kardaş (5) ve Arif Kardaş (50), ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından tedaviye alındı.
Yangında, ahır kullanılamaz hale gelirken, evde ise zarar oluştu.

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Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendiEvdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendiEvdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendiEvdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

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