Evdeki yangında Türk bayrağı zarar görmedi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında Ali Ezgi'nin evindeki eşyanın çoğu yanarken, oturma odasında asılı bulanan cam çerçeveli Tük bayrağı ise hiç zarar görmedi.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde Ali Ezgi'ye ait tek katlı evde, bu sabaha karşı elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, 7 kişilik Ezgi ailesi can havliyle dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evdeki eşyanın büyük bölümü yanarak kül oldu. Ancak oturma odasının duvarında cam çerçevede asılı bulunan Türk bayrağı zarar görmedi. Kullanılamaz hale gelen eve girdiklerinde Türk bayrağının sadece duman tozuyla kaplandığını ve zarar görmediğini gören Ezgi ailesi şoke oldu.

Ali Ezgi, Türk bayrağının yanmamasına sevindiklerini belirterek, "Sabah saat 06.00 sıralarında yoğun dumanla birlikte yangın olduğunu anladık. Hemen kendimizi dışarıya attık. Komşularla beraber imkanlarımızla yangına müdahale etmeye çalıştık. Daha sonra itfaiye gelince yangını söndürdü. Ancak her şey bitmiş. Neredeyse tüm eşyamız yanmış. Evimizde çıkan yangına rağmen evdeki Türk bayrağının yanmaması bizi sevindirdi. Bayrağımız, bizim başımızın tacıdır" dedi. Ali Ezgi, ailesini emekli maaşıyla geçindirdiğini kaydederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.