HABER

Evdeki yangında Türk bayrağı zarar görmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında Ali Ezgi'nin evindeki eşyanın çoğu yanarken, oturma odasında asılı bulanan cam çerçeveli Tük bayrağı ise hiç zarar görmedi.

Evdeki yangında Türk bayrağı zarar görmedi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında Ali Ezgi'nin evindeki eşyanın çoğu yanarken, oturma odasında asılı bulanan cam çerçeveli Tük bayrağı ise hiç zarar görmedi.
Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde Ali Ezgi'ye ait tek katlı evde, bu sabaha karşı elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken, 7 kişilik Ezgi ailesi can havliyle dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evdeki eşyanın büyük bölümü yanarak kül oldu. Ancak oturma odasının duvarında cam çerçevede asılı bulunan Türk bayrağı zarar görmedi. Kullanılamaz hale gelen eve girdiklerinde Türk bayrağının sadece duman tozuyla kaplandığını ve zarar görmediğini gören Ezgi ailesi şoke oldu.
Ali Ezgi, Türk bayrağının yanmamasına sevindiklerini belirterek, "Sabah saat 06.00 sıralarında yoğun dumanla birlikte yangın olduğunu anladık. Hemen kendimizi dışarıya attık. Komşularla beraber imkanlarımızla yangına müdahale etmeye çalıştık. Daha sonra itfaiye gelince yangını söndürdü. Ancak her şey bitmiş. Neredeyse tüm eşyamız yanmış. Evimizde çıkan yangına rağmen evdeki Türk bayrağının yanmaması bizi sevindirdi. Bayrağımız, bizim başımızın tacıdır" dedi. Ali Ezgi, ailesini emekli maaşıyla geçindirdiğini kaydederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Evdeki yangında Türk bayrağı zarar görmediEvdeki yangında Türk bayrağı zarar görmediEvdeki yangında Türk bayrağı zarar görmediEvdeki yangında Türk bayrağı zarar görmedi

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar
Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'
Kaçakçının evindeki kitap şoke ettiKaçakçının evindeki kitap şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

İlginizi Çekebilir

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.