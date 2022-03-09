Evden çalışanların mutlaka ihtiyacı olan konfor ürünleri

Evden çalışıyor fakat bir türlü verimliliği sağlayamıyor musunuz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu durum, evinizdeki ortamın verimli bir çalışmaya elverişli olmamasından kaynaklanıyor. Saatlerinizi geçirdiğiniz bilgisayar başında kendinizi rahat hissetmiyorsanız nasıl verimli olabilirsiniz ki? Peki, kendinizi rahat hissetmek ve veriminizi artırmak için neler yapabilirsiniz? Eğer siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız evden çalışırken ihtiyacınız olacak hayat kurtaran ürünleri inceleyebilirsiniz.

1. Bel ağrısından kurtulmak isteyenler için: Ortopedik oturma minderi

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Şu küçük icat kadar hayatımızı kolaylaştıran çok az şey var. Saatlerce bilgisayar başında toplantılar, raporlar derken yerinizden bir kalkarsınız ki inanılmaz bir bel ağrınız var. Sonraki günlerde de geçmeyen ağrılardan kaynaklı huzursuzluk da cabası. Neyse ki Newoto Aksesuar Ortopedik Visco Oturma Minderi, bel bölgenize etki eden yükü azaltarak bilgisayar başında geçirdiğiniz süre boyunca vücudunuzu destekler. Böylece masabaşında çalışarak geçirdiğiniz her anı daha konforlu kılar. Çalışma veriminizi şu küçük minderin nasıl olumlu yönde etkileyebileceğine inanamayacaksınız. Denemeye ne dersiniz?

2. Karmaşadan kurtulun: Masa üstü düzenleyici

Genellikle önemi göz ardı edilen ama aslında en işlevsel eşyalardan biri tabii ki masa düzenleyiciler. Evde çalıştığınız masa ne kadar karışıksa çalışma veriminiz de o kadar azalır. Neyse ki Ahşap Şehri Pratik Masa Üstü Düzenleyici ile tüm karmaşıklığı kolayca giderebilir, çalışma alanınızı daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Üstelik aradığınızı bulma konusunda da sizi ciddi bir dertten kurtardığını unutmamak gerek. Bu sayede tıpkı düzenli bir ofis ortamında olduğu gibi çalışmaya başladığınız anda tüm ihtiyaçlarınızı kolayca bulabilirsiniz. Her şey derli toplu olduğuna göre şimdi çalışmaya başlayabilirsiniz!

3. Her alanı çalışma masası yapabilirsiniz: Bilgisayar sehpası

Masabaşında çalışmak, hele de evde çalışıyorsanız bazen sizi sıkabilir. Ofis ortamında olsanız öğle arası, çay molası gibi sosyal çevrenizle geçirebileceğiniz zamanlar varken evde bu alternatifleriniz her zaman olmayabilir. Bu gibi durumlarda en azından çalışma ortamınızı ara ara değiştirerek sıkılmanızı önleyebilirsiniz. interGO Renkli Laptop Sehpası, tam da bunun için ihtiyacınız olan eşya. Bu ürün sayesinde koltuklarınız, balkonunuz, kısacası evinizin her köşesi ideal bir çalışma alanı haline gelebilir. Üstelik sehpayı kullandıktan sonra ürünün katlanabilir ayakları sayesinde kolayca kaldırabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf edebilirsiniz.

4. Çalışma odası kurmak isteyenler için: Kitaplıklı çalışma masası

Aslına bakarsanız evden çalışmanın en doğru yöntemi evinizde bir çalışma odanızın veya alanınızın olması. Eğer böyle bir imkânınız varsa minik düzenlemelerle şık ve konforlu bir çalışma odası kurabilirsiniz. Kitaplıklı bir çalışma masası alarak işe başlayabilirsiniz. Bu sayede hem eşyalarınızı düzenleyebilir hem çalışma alanınızı oluşturabilirsiniz. Alanınız çok geniş değilse alacağınız çalışma masasının çok yer kaplamayan bir model olmasına özellikle dikkat etmelisiniz. Böyle bir durumda Koordinat Mobilya Kitaplıklı Çalışma Masası'nı tercih edebilirsiniz. Bu ürün sayesinde çalışma sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları masaya ve raflara yerleştirebilirsiniz.

5. Yemek sandalyesinde olacak iş değil: Çalışma koltuğu

Bir iki gün olsa idare edersiniz ama sürekli evden çalışıyorsanız mutlaka bir çalışma koltuğu almalısınız çünkü evdeki sandalyeler sürekli kullanım için uygun değil. Üstelik böyle bir durumda oluşabilecek vücut ağrısını önlemek için koltuk minderleri de tek başına yeterli olmaz. Çalışma koltukları ise normal sandalyelere göre vücudun birçok noktasını aynı anda destekler. Kendi boyunuza ve çalışma masanıza göre ayarlayabileceğiniz bir ofis koltuğu ile gün boyu verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunun için Uzay Ofis Happy Çalışma Koltuğu ile bir an önce tanışmanızda fayda var.

6. Bağlantınız çok önemli: İnternet güçlendirici

Bazı evlerde bir odada internet bağlantısı çok hızlıyken diğerinde epey yavaş olabiliyor. Oysa evinizin tek bir odasında hiç kıpırdamadan çalışmanız mümkün olmayacağı için evinizin her köşesinde WiFi bağlantınızın iyi olması gerekiyor. Bu noktada imdadınıza internet güçlendiriciler koşuyor. Eğer siz de bu problemden muzdaripseniz Xiaomi Mi WiFi Router'ı deneyebilirsiniz. Odalar arasında internet hızı yavaşlamadan kullanım yapmanızı sağlayacak bu cihaz sayesinde istediğiniz yerde bağlantı problemi yaşamadan çalışabilirsiniz. Böylece hangi odada rahatça çalışabiliyorsanız gününüzü orada geçirebilirsiniz. Bu konforu deneyimlemek için vakit kaybetmeyin deriz!

7. Uzun mesailerde bilgisayarınız alev almasın: Laptop soğutucu

Yan yana açılan Excel dosyaları, saatlerce süren toplantılar derken bilgisayarınızın ne kadar ısındığının da farkına varıyor olmalısınız. Hatta bu nedenle çok önemli bir proje üzerinde çalışırken bilgisayarınız bir anda kapanabilir. Üstelik tek sorun kapanması değil, bilgisayarınızda oluşabilecek arızalar da cabası. Neyse ki hiç bu sorunlarla boğuşmadan Gomax Standlı Yükseklik Ayarlı Laptop Soğutucu'yu alarak hem bilgisayarınızı hem kendinizi rahat ettirebilirsiniz. Böylece bilgisayarınızın ısınmasının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca soğutucunun yüksekliğini boyunuza uygun olarak ayarlayarak boyun ve sırt ağrılarını engelleyebilirsiniz. USB kablosu ile çalışan laptop soğutucuyu istediğinizde kolayca açıp kapatabilirsiniz.

8. Sınırlarınızı siz belirleyin: Büyük boy masa pedi

Çalıştığınız alanın düzenli olmasının öneminden daha önce bahsetmiştik. En az onun kadar önemli olan bir diğer konu da çalışma alanının sınırlarını belirlemek. Bunun için ihtiyacınız olan ürün ise büyük boy masa pedi! Çift taraflı olarak kullanabileceğiniz DOBAOJIA Çalışma Masası Altlığı ile ekipmanlarınızı düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Su geçirmeyen masa pedi, çalışma masanızı olası dökülmelere karşı korur. Yumuşak dokusu sayesinde el bilekleriniz ve dirsekleriniz üzerindeki baskıyı azaltarak konforlu bir çalışma alanı yaratır. Hem çalışma masanızı koruyacak hem size rahatlık sunacak bu ürünle tanışmanızın vakti sizce de gelmedi mi?

9. Gece çalışmalarının vazgeçilmezi: Çalışma masası lambası

Çalışmalarınız geceye de sarkıyorsa hem şık hem kullanışlı çalışma masası lambalarını tercih edebilirsiniz. Böylece tüm odayı aydınlatmadığınız için hem dikkatinizi daha iyi toplayabilir hem daha sakin bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Bu noktada çalışma masası lambasının göz yormayan bir aydınlatma sunuyor olmasına özellikle dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hem sağlığınız hem verimliliğiniz açısından olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Neyse ki size önereceğimiz Richmania - Exclusive Royale Möbel & Accessoires Ayaklı Masa Lambası ile bunlar için endişelenmenize gerek kalmayacak. Şık tasarımıyla çalışma alanınıza dekoratif bir dokunuş yapacak bu ürün ile konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

10. Uzun toplantılarınız için: Kablosuz kulaklık

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Evden çalışma olur da online toplantı olmaz mı? Hem de en uzunundan, en bitmeyeninden olur. İşte, bu nedenle toplantılarınızda kullandığınız kulaklıkların kalitesi de çok önemli. Kablolu kulaklıklar uzun toplantılarda hem sizi yorar hem de karşı tarafa gereksiz hışırtı sesi verebilir. Bu nedenle kablosuz kulaklık alternatiflerini denemenizde fayda var. Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Kulaklık hem toplantılar hem kişisel kullanım için tam da ihtiyacınız olan ürün. Ses kalitesi, bağlantı hızı, tek dokunuş ile durdur-başlat özelliği, kulağınızdan çıkardığınızda videoyu durdurup tekrar taktığınızda başlatması gibi fonksiyonları bu üründe bulabileceksiniz.