Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Siz de ofis ortamını eve taşıyanlardan mısınız? Son yıllarda daha fazla kişi evden çalışmaya başladığı için yalnız olmadığınızı belirtelim. Evden çalışma sistemi pek çok avantaja sahip olsa da ofis ortamına göre verim oranı bazen daha düşük olabilir. Bu çalışma düzenine yeni geçiş yapanlardansanız adaptasyon sorunu yaşamanız mümkün. İşe öncelikle küçük bir çalışma alanı oluşturarak başlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, çalışma verimini arttıracak ürünlerin yer aldığı listemizi incelemek! Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Çalışma sandalyesi olmadan asla

Evden çalışmaya başladıysanız ilk işiniz bir sandalye satın almak olmalı. Elbette sıradan bir sandalyeden bahsetmiyoruz. Seçim yaparken minimal ve ergonomik bir ürün olmasına dikkat etmeniz önemli. Hantal bir çalışma sandalyesi, taşıma sırasında zorluk yaratabilir. Tek sorun bu da değil. Ergonomik olmayan bir sandalye kısa sürede boyun ağrısına davetiye çıkarabilir. Öyleyse sizi Seduna Çalışma Koltuğu ile tanıştıralım. Sade ve estetik tasarımıyla ön plana çıkan ürün, geriye doğru esneyen sırt bölümü sayesinde konforlu bir kullanım sağlar. Oturma kısmında bulunan air kumaş, nefes aldığı için terletmez. Sandalyenin sırt bölümünde ise file kumaş tercih edilmiş. 360 derece dönen tekerlekli Seduna Çalışma Koltuğu ile işlerin yolunda olacağına eminiz.

2. Çalışmanızın bölünmesini istemiyorsanız

Büyük bir dikkat ve ciddiyet gerektiren çalışmalarınızı evden yürütmek istiyorsanız sizi buraya alalım. “Olmuyor!” demeden önce fikrimizi değerlendirmenizi öneriyoruz. Evden çalışma sürecinde sık karşılaşılan sorunlardan biri, gürültü. Önemli bir işin ortasında sohbet etmeye gelen aile bireyleri dikkatinizi dağıtabilir. Çalışmanızın bölünmesini engellemek için odanızın kapısına bilgilendirici bir levha asabilirsiniz. Teknomerkez Yazı Kasası, tercih edebileceğiniz en iyi seçenekler arasında yer alır. Renkli ve LED ışıklı tasarıma sahip levhanın üzerinde meşgul ve müsait yazısı bulunuyor. Kumandayla yazıların rengini değiştirebilirsiniz. Hazırsanız çalışmalarınıza odaklanabilirsiniz.

3. Hem laptop masası hem sehpa

Dizüstü bilgisayarınız için kullanışlı bir masa mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. İrem Laptop Masası, koltuğun altına giren ayak kısmıyla tüm alanlarda konforlu bir kullanım sağlıyor. Yükseklik ve eğim ayarını kendinize göre ayarladıktan sonra keyifle çalışmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca yer değiştirmeniz gerektiğinde odadan odaya kolayca taşıyabilirsiniz. Dilerseniz masayı servis sehpası olarak da kullanabilirsiniz. İdeal ölçülere sahip ürün, depolama konusunda da büyük kolaylık sağlar. Katlanabilir olduğu için az yer kapladığını söyleyebiliriz. Ahşap tabladan oluşan ürün, kalitesiyle yıllara da meydan okur.

4. Notlarınızı gözünüzün önünde bulundurun

Evden çalışma sürecinde veriminizi arttırmak için not almayı deneyebilirsiniz. Önemli işleriniz, toplantılarınız veya randevularınız için kısa notlar alarak günlük planlama yapabilirsiniz. Her ne kadar son yıllarda bunu dijital ortamda yapıyor olsak da yine de klasik yöntem gibi olmuyor. Dikkat etmeniz gereken diğer bir ayrıntı ise hazırladığınız notları göz önünde bulundurmak. Bunun için mutlaka bir pano edinmelisiniz. Evinizde kullanacağınız için seçim yaparken özgürsünüz. Bizim önerimiz ise sıradanlıktan oldukça uzak, Sigel Cam Manyetik Pano. Not kağıtları, neodim mıknatıslarla panoya yapıştırılıyor. Ayrıca kağıt kullanmadan direkt cam pano üzerine de yazabilirsiniz.

5. İşinizi gittiğiniz her yere taşıyın

Evden çalışma sistemi, farklı mekanlarda da işleri yürütmeye imkan tanıyor. Mesela hem tatil yapıp hem çalışmak mümkün. Siz de bu grupta yer alıyorsanız LapGear Laptop Masası, tam size göre! Masaya ihtiyaç duymadan bulunduğunuz ortamı pratik bir şekilde çalışma alanına dönüştürebilirsiniz. 15.6 inç laptoplar için uygun stant üzerinde, telefon ve mouse koyabileceğiniz bölmeler mevcut. Böylece ihtiyacınız olan tüm araçları bir arada kullanabilirsiniz. Yumuşak köpük malzemeden üretilen bilek desteği, çalışma sırasında ergonomik bir kullanım sağlar. Ayrıca çift destekli yastığı, elektronik cihazların ısısının kucağınıza ulaşmasını engeller. Taşıma sapı bulunan harika ürünü bir çanta gibi her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

6. Sabit bir çalışma alanı şart

Evinizin tüm köşelerinden işlerinizi halledebilirsiniz ancak yine de sabit bir çalışma alanı oluşturmanızda fayda var. Bunun için işe bir masa alarak başlayabilirsiniz. Devasa boyutlarda bir ürün almanıza gerek yok. Sağlam ve kullanışlı bir masa işinizi görür. Vasagle Çalışma Masası’na göz atmadan son kararı vermeyin. Ürün, minimal ve sade bir tasarıma sahip. Özellikle dar alanlar için ideal bir seçenek olabilir. Sunta ve çelik çerçeveden oluşan masa, tüm eşyalarınızı kaldırabilecek dayanıklılıkta. Ayarlanabilir ayakları, zeminin zarar görmesini engellerken çalışma sırasında konforu arttırır. Demonte gönderilen ürünün kurulumu ise oldukça basit. Sadece birkaç işlemle kullanıma hazır duruma getirmek mümkün.

7. Toplantıların olmazsa olmazı Bluetooth kulaklık

Toplantı sürecini başarılı bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan en önemli ürünlerden biri, kulaklık. Peki, nasıl bir kulaklık tercih etmelisiniz? Seçiminizi Bluetooth kulaklıklardan yana kullanmanızı öneririz. Birçok avantaja sahip Bluetooth kulaklıklarda kablo tak çıkar derdi yok, hareket özgürlüğü var. Bilgisayar başında olmasanız bile toplantıyı dinleyebilir ve aynı zamanda konuşabilirsiniz. 5.0 teknolojisiyle donatılan Baseus Encok Bluetooth Kulaklık ile 10 metreye kadar bağlantı kurabilirsiniz. 5 saate kadar kullanım imkanı sağlayan ürün, kullanıcıları tarafından onaylanan harika bir ses kalitesine sahip. Toza ve suya dayanıklı yapısı sayesinde her an yanınızda!

8. Petito Vega Bilgisayar Gözlüğü’yle ekrana bakmak sorun değil

İşlerimizin çoğunu elektronik cihazlar üzerinden hallediyoruz. Özellikle evden çalışma sürecinde toplantılar ve seminerlerle birlikte ekran karşısında daha fazla zaman geçirdiğimiz bir gerçek. Uzun süre ekran ışığına maruz kalmak, sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler bırakabiliyor. Siz de son zamanlarda bir takım ağrılar yaşıyorsanız sebebi bu olabilir. Ekran zararını azaltmak için yapmanız gereken ilk adım, Petiti Vega Gözlük’le tanışmak. UV koruma çift anti-refle kaplama gözlük, ekrandan yansıyan mavi ışığı engeller. Kırılmaya ve darbelere karşı dayanıklı hammaddesi sayesinde uzun yıllar kullanılır. Ayrıca bir tür kanserojen madde olan BFA içermez. Böylece sağlığınız için ayrı bir sorun oluşturmadığını da müjdeleyelim.

9. Dağınık masayla dikkatiniz bozulmasın

Kimimiz düzen sever kimimiz ise dağınıklıktan rahatsızlık duymaz. Ancak dağınık bir ortamda çalışmak, odaklanmayı zorlaştırarak veriminizi düşürebilir. Birbirine karışan kağıtlar, kalemler ve kablolar... Daha okurken bile ruhumuzu bunaltan karmaşık görüntü, çalışma sırasında konsantrasyon kaybına neden olur. Performansınızı arttırmak için düzenleyicilerden destek alabilirsiniz. Ahşap Şehri Masa Üstü Düzenleyici ile masanızı hak ettiği düzene kavuşturabilirsiniz. Farklı bölmelerden oluşan düzenleyiciye kalemden deftere, dosyadan not kağıtlarına kadar çalışırken kullandığınız tüm ürünleri yerleştirebilirsiniz. Üstelik telefon tutma yeri de mevcut. Böylece ihtiyacınız olan her şeye saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

10. Negatif enerjiyi ortamdan uzaklaştırın

Evinizde daha önce hiç tütsü yakmayı denediniz mi? Cevabınız “Hayır.” ise önerimize mutlaka göz atmanız gerekiyor. Tütsünün insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler bıraktığı bilinen bir gerçek. Yakıldığı ortamın havasını değiştiren tütsü, kötü enerjiyi uzaklaştırır. Bulunduğu ortama güzel bir koku yayarak zihinsel bir rahatlık sağlar. İş yoğunluğunun yarattığı stres, performansınızı düşürebilir. Böyle durumlarda hem zihnen hem bedenen rahatlamak için tütsü yakabilirsiniz. Aura Tütsü Seti'nde farklı kokulardan oluşan 7 adet paket bulunuyor. Üstelik tütsü kayığı da hediye olarak gönderiliyor.