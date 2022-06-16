Evden çalışmanızı kolaylaştıracak ve ev ofisinizin kalitesini arttıracak ürün önerileri

Evden çalışmayı sevenler için masalarını düzene sokacak, çay ve kahve ihtiyaçlarını kolayca halledecek ve pratik ürünlerle çalışma kolaylığı sunacak ürünler mevcut. Masa organizeri ve kablo düzenleyicilerle çalışma ortamınızı ferahlatabilir, ergonomik sandalye ve oturma minderleriyle konforu yakalayabilirsiniz. USB Flash belleklerle iş dosyalarınızı her an yanınızda tutabilir, WiFi güçlendiricilerle internet kalitenizi yükseltebilirsiniz. Haydi, bu ürünleri inceleyelim!

1. Kablo karmaşasına son: Ugreen Yapışkanlı Kablo Düzenleyici

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Masa başında çalışan birçok kişinin ortak problemi, kabloların birbirine dolanıp dağınık bir görüntü oluşturması. Kullandığı elektronik ürünlerin kablolarını düzenli hâle getirmek isteyenlerin Ugreen Yapışkanlı Kablo Düzenleyici'ye mutlaka göz atması gerekiyor. Yapışkan özelliği sayesinde ürün, kolayca masa üzerine veya kenarına yapıştırılabiliyor. Kompakt tasarımıyla öne çıkan düzenleyici, çok az yer kaplayarak çalışma masalarında kalabalık görüntü yaratmıyor. 4 farklı kablo için düzenli alan sağlayan ürün, yumuşak yapısıyla esneklik sunuyor. Böylece kablolar rahatlıkla çıkartılıp takılabiliyor. Kutu içeriğinde 2 adet düzenleyici bulunduğu için ürün, 8 kabloya kadar destek sunuyor.

2. Masanız düzenli olsun: WoodACT Doremo Monitör Yükseltici

Gün boyu monitör ekranına bakmaktan boynu ağrıyanlara WoodACT Doremo Monitör Yükseltici tavsiye ediliyor. Ürün, monitörün 14 cm yükselmesini sağlayarak baş ve boyun ergonomisine olumlu katkı sağlıyor. Monitörü yükseltmesinin yanı sıra masa organizeri vazifesi de görüyor. Çok gözlü yapısı sayesinde ajanda, defter, kitap, kâğıt ve kalem gibi çalışma sırasında ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin düzenli şekilde yakında bulundurulmasını sağlıyor. En alt kısımdaki kapaklı bölme sayesinde özel eşyalar, gözlerden uzak tutulabiliyor. Ayrıca ürün, arka kısımda kabloları düzenli tutacak bir bölme bulunduruyor.

3. Dinlenerek çalışın: Fabrika Fileli Siyah Ofis Sandalyesi SOF-114

Çalışma alanlarında rahat eden kişiler, çok daha verimli şekilde iş yapabiliyor. En iyi ofis sandalyesi çeşitleri arasında öne çıkan Fabrika Fileli Siyah Ofis Sandalyesi SOF-114, konfor odaklı işlev sunuyor. Zarif tasarımıyla her çalışma ortamına uyum sağlayıp şık bir görünüm sunuyor. 360 derece dönebilen ürün, çalışma ortamlarında kullanıcılarına işlevsellik kazandırıyor. Bel ve sırt bölgelerine ergonomik destek sağlayarak uzun saatler boyunca oturarak çalışanları rahat ettiriyor. Dayanıklı malzeme kalitesiyle güven veren model, leke ve toz tutmayan yapısıyla hijyenik bir kullanım sunuyor.

4. Konforu yakalayın: Visco Planet Hemoroid Basur Kuyruk Sokumu Oturma Simidi

Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde çeşitli ergonomik rahatsızlıklar görülebiliyor. Böyle kişilere çoğunlukla Visco Planet Hemoroid Basur Kuyruk Sokumu Oturma Simidi tavsiye ediliyor. Küçük boyutu ve hafif yapısı sayesinde kolaylıkla taşınan ürün; sandalye, koltuk ve bank gibi birçok farklı zemin üzerinde kullanılabiliyor. Memory Foam özelliği sayesinde otururken vücudun şeklini alan minder, dengeli ve ergonomik şekilde oturmaya yardımcı oluyor. Ürünün fermuarlı kılıfı, ihtiyaç duyulduğunda kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Böylece minder, her zaman temiz şekilde kullanılıyor. Sert koltuklarda oturarak çalışmaktan sıkıldıysanız bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

5. Kahvesiz yapamayanlara: Philips Hd7462/20 Filtre Kahve Makinesi Inox

Kahve içmeyi çok seven ve kahve içmeden duramayanlara zaman avantajı sağlayan Philips Hd7462/20 Filtre Kahve Makinesi Inox, en iyi filtre kahve modelleri arasında yer alıyor. Philips markasının kalitesini yansıtan ürün, hızlı şekilde tadına doyum olmayan kahveler hazırlayabiliyor. Makinenin aroma karıştırıcı özelliği, sürahide bekleyen kahvenin her fincanda lezzetini korumasını sağlıyor. Damlama önleme özelliğiyle temiz bir kullanım imkânı sunan ürünün çıkarılabilir parçaları, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor. 30 dakika içinde otomatik olarak kapanabilen filtre kahve makinesinin enerji tasarrufu yapabilmesi de cabası!

6. Çayınız ve kahveniz soğumasın: Pratik Kullanım Kendi Kendini Karıştıran Mikser Kupa Termos Bardak

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sürekli çalışmaya daldığı için yanı başındaki çayını ve kahvesini içmeyi unutanlara Pratik Kullanım Kendi Kendini Karıştıran Mikser Kupa Termos Bardak muhteşem bir ürün seçeneği olabilir! Termos özelliği ve kapaklı yapısı sayesinde içeceklerin uzun süre sıcak kalmasını sağlayan ürünün sahip olduğu birçok fonksiyon bulunuyor. Tutma kısmındaki düğmeye basıldığında içerisindeki mikseri harekete geçiren ürün, içeceklerin tek dokunuşla güçlü şekilde karıştırılmasını sağlıyor. Böylece sıcak çikolata, cappuccino ve hazır kahve gibi toz içecekler, çalışma masasından kalkmadan hızlıca hazırlanabiliyor. Paslanmaz çelikten üretilen model, dayanıklılık sunuyor ve kolayca temizlenebiliyor.

7. Minik yardımcınız: Logitech M220 Sessiz Kompakt Kablosuz Mouse

Ofis tipi mouse modelleri arasında öne çıkan Logitech M220 Sessiz Kompakt Kablosuz Mouse, kablosuz çalıştığı için kullanıcılarına rahat çalışma avantajı sağlıyor. Modern tasarımıyla öne çıkan model, siyah rengin yanı sıra kırmızı ve mavi renk seçenekleri de sunuyor. Böylece ürün, istenilen renkte kolayca tercih edilebiliyor. Kompakt boyutu sayesinde az yer kaplayan ve ergonomik yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen model, sessiz çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede gürültü oluşturmuyor ve çalışma verimine katkı sunuyor. Ürünün önemli özellikleri arasında akıllı tasarımı sayesinde birçok farklı yüzey üzerinde rahatlıkla kullanılabilmesi bulunuyor.

8. İnternet bağlantınızı güçlendirin: TP-Link TL-WA850RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici

İşlerini internet üzerinden yapan birçok kişinin en büyük kâbusu: zayıf bağlantı ve internet kesintileri! Eğer siz de bu problemlerden dolayı sıkıntı yaşıyorsanız eviniz veya ofisiniz için TP-Link TL-WA850RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici ürününü tercih edebilirsiniz. Kolay kurulum özelliğiyle dikkat çeken model, prize takıldığı anda çalışıp mevcut internet sinyalini güçlendiriyor. Ürünün en önemli özelliği, internetin erişemediği "ölü bölge" olarak adlandırılan odalara internet sinyallerini yöneltebilmesi. Böylece güçlü internet bağlantısı için oda değiştirmeye gerek kalmıyor. Ürünün diğer önemli özellikleri arasında her modem router ürünüyle uyumlu çalışabilmesi yer alıyor.

9. Önemli veriler hep yanınızda kalsın: SanDisk 64 GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek

Sürekli farklı ortamlarda çalışmak durumunda kalanların iş dosyalarına ve çeşitli programlara pratik şekilde erişmesi gerekiyor. Küçük boyutları ve geniş depolama kapasiteleriyle öne çıkan USB Flash bellekler, bu görevi başarıyla üstleniyor. "En iyi USB Flash bellek hangisi?" sorusunu soranlara SanDisk 64 GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek önerisi yapılıyor. Şık tasarımının yanı sıra sağlamlığıyla da kullanıcılarından tam not alan model, uzun yıllar kullanılabiliyor. 64 GB geniş depolama alanı sunan ürün; birçok belge, fotoğraf, video, program ve sunumu hafızasına kaydedebiliyor.

10. Pratik kullanım: Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

Evden çalışan çoğu kişinin aynı anda gerçekleştirmesi gereken çağrı görüşmeleri bulunuyor. Mikrofonlu kulak üstü kulaklıklar, bilgisayarda iş yaparken bir yandan çağrı görüşmesi yapılmasını sağlıyor. Bu görüşmeleri yapmak için en iyi kulak üstü kulaklık modeli olan Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık, konfor odaklı tasarımı sayesinde baş ve kulak bölgesine ergonomik destek sağlıyor. Bu sayede ürün, uzun saatler sorun yaşamadan takılabiliyor. Kulaklığın gürültü önleyici mikrofonu, kullanıcı sesini en net şekilde karşı tarafa yansıtıyor. Uzun kablosuyla önemli derecede hareket avantajı sunan ürün, bir şansı hak ediyor.