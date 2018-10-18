HABER

Evden zeytinyağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evden bebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evden bebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde İsmail Sürücü'ye ait evin avlusuna giren kimliği belirlenemeyen bir kişi, burada bulunan bidon içerisindeki 55 kilogram zeytinyağını, bebek arabasına koyarak çaldı.

Akşam saatlerinde evine geldiğinde zeytinyağı bidonu ile bebek arabasının olmadığını fark eden Sürücü, durumu polise bildirdi.

Sürücü, çevrede yaptığı araştırmada da bebek arabasını evinin alt sokağında buldu.

Komşunun evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği zanlıyı arıyor.

Ev sahibi İsmail Sürücü, gazetecilere, hırsızlığın gündüz vakti bebek arabasıyla gerçekleştirilmesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise bir kişi mavi bir bidon bulunan bebek arabasını toprak yolda güçlükle sürüyor.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Lamborghini'yi iten işçiler kameraya yansıdıLamborghini'yi iten işçiler kameraya yansıdı
Marmara Üniversitesi'nden TBMM Başkanı Yıldırım'a fahri doktoraMarmara Üniversitesi'nden TBMM Başkanı Yıldırım'a fahri doktora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek arabası hırsızlık islahiye kamera kaydedildi komşu taşıdı Zeytinyağı

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.