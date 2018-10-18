Evden zeytinyağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evden bebek arabasıyla zeytinyağı hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde İsmail Sürücü'ye ait evin avlusuna giren kimliği belirlenemeyen bir kişi, burada bulunan bidon içerisindeki 55 kilogram zeytinyağını, bebek arabasına koyarak çaldı.

Akşam saatlerinde evine geldiğinde zeytinyağı bidonu ile bebek arabasının olmadığını fark eden Sürücü, durumu polise bildirdi.

Sürücü, çevrede yaptığı araştırmada da bebek arabasını evinin alt sokağında buldu.

Komşunun evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği zanlıyı arıyor.

Ev sahibi İsmail Sürücü, gazetecilere, hırsızlığın gündüz vakti bebek arabasıyla gerçekleştirilmesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise bir kişi mavi bir bidon bulunan bebek arabasını toprak yolda güçlükle sürüyor.

