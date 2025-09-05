KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz!

Tatil dinlenmek, rahatlamak ve hayatın koşuşturmasından uzaklaşmak anlamına gelir. Ama her zaman tatile çıkmak mümkün olmuyor... Yine de tatile gitmişsiniz gibi hissedebilirsiniz! Evinizdeki imkanları kullanarak bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatabilirsiniz. Gelin, birlikte ev ortamını nasıl tatil yerine dönüştürebiliriz bakalım!

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz!

1.Sabah rutininizi en baştan oluşturun.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 1
Tatilin en güzel yanlarından biri farklı bir güne başlamak! Klasik hale gelmiş sabah rutininiz yerine tatilde olsaydınız yapacağınız sabah rutinlerini gerçekleştirebilirsiniz. Mesela balkonda sabah kahvesi içmek, yaza yakışan bir kitabı okuyarak güne başlamak gibi!

2.Spa keyfini evinize getirin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 2
Tatil yerindeki bir spa merkezine gidemediğiniz için üzülmenize gerek yok! Hem bedeninizi hem de ruhunuzu rahatlatacak bir duş ortamı ayarlayabilirsiniz. Mumlar yakabilir, sevdiğiniz kokuları ile atmosferi büyülü bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca duş sonrası aromatik yağlar ile kendinize masaj yapabilirsiniz!

3.Balkonunuzun ya da bahçenizin bir köşesini yenileyin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 3
Balkon ya da bahçenizi keyif alanı haline getirerek tatili eve taşıyabilirsiniz. Rahatça oturabileceğiniz bir alan oluşturarak dekore etmeye başlayın! Bitkilerle ve dekoratif ışıklarla tam bir tatil havasına girecek ortamı oluşturursunuz. Böylece anı yaşayabileceğiniz bir alanınız olur!

4.Yapmak istediğiniz tatile uygun liste hazırlayın.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 4
Tatil esnasında dinlemek istediğiniz müzikleri bir güzel listeleyin. Müzikleri evde dinlediğiniz zaman tatil yerindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Yaza uygun şarkılar zihninizle buluştuğu an ruhunuz tatile yolculuk yapacaktır!

5.İlginç ve egzotik içecekler yapıp deneyin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 5
Tatil yerine gidildiği zaman genellikle soğuk, ilginç karışımlı içecekler denenir. Evinizde buzu, meyveyi ve güzel bardakları kullanarak kendinize egzotik içecekler hazırlayabilirsiniz! Bir dilim ananas ya da limon bile bardağınızın estetik görünmesini sağlayabilir.

6.Renkli kıyafetler ile enerjinizi yerine getirin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 6
Tatil yerlerinde genellikle rahat, ince yapılı kıyafetler tercih edilir. Bunun yanı sıra tatilde güzel hissetmek ve tatil enerjisini yansıtmak için renkli olanlara bakabilirsiniz! Elbiseler ve şortlar ile tatilinizi eve taşıyabilirsiniz. Kıyafet değişimi ruh halini çok etkiler!

7.Sahilde gibi hissetmek için kitabınızı okuyun.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 7
Tatilde genellikle kafa dinlemenin yollarından biri sahil ortamında kitap okumaktır. Sevdiğiniz ve yaza uygun olduğunu düşündüğünüz bir kitabı okuyabilirsiniz. Okurken arka plana kumsal sesi açarsanız ruhunuz bir anda tatil yerine ışınlanabilir! Tatil atmosferinin en güzel tamamlayan şeylerden biri kitaplardır...

8.Ortamın ışıklandırmasını değiştirin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 8
Ortamdaki ışık ruh halini etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Sarı ve loş ışıklarla, mumlarla ortamı tatil oteline çevirebilirsiniz. Akşamları balkon ya da bahçenizi de hafif bir şekilde ışıklarla süsleyebilirsiniz. Yumuşak bir aydınlatma tatildeymiş gibi hissetmenize yarayacaktır!

9.Yemekleri yavaş ve keyifli bir şekilde yiyin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 9
Tatillerde yemekler hızlıca yenmez, keyifli bir şekilde yenir. Evde sofranızı en güzel şekilde kurarak normalde yediğinizden daha uzun sürede yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ayrıca farklı ülkelerin yemeklerini de tadabilirsiniz! Yeni tarifler deneyerek tatildeymiş gibi hissedebilirsiniz.

10.Sinema gecesi düzenleyin.

Evdeyken bile tatildeymiş gibi hissetmenin yollarını söylüyoruz! 10
Tatildeyken akşamları dinlenmek için film izlenebilir. Evdeki büyük ekranınızı ya da projeksiyonunuzu kullanarak bir sinema gecesi oluşturabilirsiniz. Patlamış mısırlar, içecekler, hafif bir battaniye... Ortamı tamamladıktan sonra arkadaşlarınızı davet edin! Kahkahaların yükseldiği tatlı anlar sizi bekler!

Anahtar Kelimeler:
tatil eğlence Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.