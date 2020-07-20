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Eve girdi, hayatının şokunu yaşadı! Büyük acı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 20:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 47 yaşındaki iki çocuk annesi Nuray Bayındır evinde ölü olarak bulundu.

Eve girdi, hayatının şokunu yaşadı! Büyük acı

Olay, Karacasu ilçesi Büyükdağlı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Bayındır eve gelen oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu. Bayındır’ın oğlunun yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayındır’ın ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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