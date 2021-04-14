Eve giren dev ayıyı küçük köpekler kovaladı

Mueller, Facebook'ta paylaştığı gönderide "Mahallemizde ayı sezonu resmen başladı" ifadelerini kullandı ve şöyle ekledi:

Ayının daha sonra, koşarak evden çıktığı ve bahçeye döndüğü görülüyor, ardından iki köpek tarafından kovalanmaya devam ederken Mueller'in mülkünden tırmanarak uzaklaşıyor.

Ayı kısa bir süre kameranın menzilinden çıktıktan sonra Mueller'in Squirt ve Mei Mei isimli iki terrier'i, yüksek sesle havlayarak oturma odasından çıkıp ayıya doğru koşuyor.

Mueller'in sosyal medyaya yüklediği güvenlik kamerası görüntülerinde ayının mutfakta yavaşça yürüdüğü, buzdolabını ve zemini kokladığı, ardından da Mueller'in uyuduğu oturma odasına baktığı görülüyor.

Olayın görüntüleriyle birlikte paylaştığı bir Facebook gönderisinde Mueller, ayının eve girdiği sırada kendisinin uykuda olduğunu, kapının "köpeklerin girip çıkmasını kolaylaştırmak" ve "temiz hava" için açık bırakıldığını söyledi.

Cumartesi günü DeeDee Mueller'in Pasadena'daki evini bir ayı ziyaret etti, bahçesinde etrafı kokladıktan sonra açık bir arka kapıdan evin içine girdi.

Eve genç bir ayı girdi ama Squirt ve Mei Mei 'KESİNLİKLE HAYIR, evimizden çık!' dedi.

Mueller, ABC 7'ye ayının konutta olduğu için gerildiğini düşündüğünü söyledi ve terrier'lerden kaçarken "bir idrar izi" bıraktığını anlattı.

The Sacramento Bee'ye konuşan ve ayının "çok genç" olduğunu tahmin eden Mueller, hayvanın 2 ila 3 yaşında olabileceğini öne sürdü.

BU İLK OLAY DEĞİL

Cumartesi günü kaydedilen görüntüler Mueller'in konutunda bir ayıyla karşılaşıp YouTube'da paylaştığı ilk olay değil. Fakat bu yabani hayvanlardan birinin, Mueller'in evinin içinde görüldüğü ilk video.

Mueller'in YouTube sayfasındaki diğer videolarda bahçesinde dolaşan ve yapay havuzda oynayan ayılar yer alıyor. Videolardan birinde, köpeklerin evin içinden onlara havladığı görülüyor.

Cumartesi günkü olay Mueller'in, evinde bir ayıyla ilk karşılaşması olmasa da Mueller, Facebook'ta bu olayın, "ayı sezonuna rengini vermemesini" umduğunu yazdı.

