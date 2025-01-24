Eve her girdiğinde kendini mutlu hissetmeni sağlayacak 10 şey

1.En sevdiğiniz müzikleri açmak.

2.Estetik bir kupada sıcacık bir içecek içmek.

Müzik, ruh halini hemen etkileyebilen bir güçtür! Evde sevdiğin şarkıları açarak duygusal bir rahatlama yaşayabilirsin. Hareketli şarkılara kapılarak dans edebilir, yavaş şarkılarda da ruhunu dinlendirebilirsin.



Dışarıda yağmur yağdığını ve ortamın biraz soğuk olduğunu düşünün! Değişik bitki çayları, kahve, sıcak çikolata gibi sıcacık içecekler yaparak sevdiğiniz bir kupada içebilirsiniz. Battaniyenin altına girip kitabınızı okuyabilir, rahatlatan bir film izleyebilirsiniz.

3.Huzur veren bir filmi izlemek.



Gerçek dünyanın bazı zorlayıcı anları olur. Gerçek dünyadan uzaklaşıp başka bir evrene uğrayabilirsiniz. Komedi, dram, bilim kurgu... fark etmez. Size iyi gelen bir filmi bulup izlerseniz sıcacık olursunuz.

4.Ortamı oluşturarak kitap okumak.



Yine başka bir dünyaya dalabilirsiniz! Sıcak bir içecek, battaniye, rahat bir koltuk ve loş bir ortam... Tüm bunların yanında kendinizi tamamen kaptırabileceğiniz bir kitap okumak sıcak bir atmosfer oluşturur.

5.Toplu ve düzenli bir ortam oluşturmak.



Evin düzenini sağladığınız zaman zihniniz rahatlar. Dağınık bir ortam huzursuzluğu beraberinde getirirken düzenli ve temiz bir ortam sıcacık hissetmenizi sağlar. Nefes aldıkça temizlik kokusunu duymak... Nasıl rahatlatıcıdır!

6.Yaratıcı olacağınız bir hobi ile ilgilenmek.



Arkaya bir müzik açarak ve istediğiniz tarzda bir ışık ayarlayarak hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Resim yapmak, müzik aleti çalmak, yazı yazmak gibi tatlı hobilerle ruhunuz sıcacık olur.

7.Sevdiğiniz insanları bir araya toplamak.



Ailenizi ya da dostlarınızı bir araya toparlayarak evinizde sıcacık bir ortam oluşturabilirsiniz. Lezzetli yemekler ve tatlılar yaparak şık bir masa kurulur, sonra herkes bir arada oturarak sohbet eder... Daha sıcak bir ortam düşünemedim!

8.İç huzuru bulmak için meditasyon yapmak.



Günün herhangi bir anında temiz bir ortamda oturarak birkaç dakika meditasyon yaparak zihindeki kaosu dindirebilirsiniz. Mumlarınızı ve tütsünüzü yakıp ortamın mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Böyle bir yerde meditasyon yapmak harika olacaktır.

9.Derin bir sohbete girmek.



Dostlarınızla, sevdiğiniz insanlarla uzun ve anlamlı sohbetlere girmek ortamın sıcacık olmasını sağlar. Bir anda kendinizi felsefi konuşmalarda bulabilirsiniz. Değişik konulara her zaman ilginç bir ortam oluşturur.

10.Yeni bir şeyler öğrenmek, araştırma yapmak.



Nasıl vakit geçireceğinizi bilemediğiniz zaman bilgisayarın başına geçerek merak ettiğiniz bir bir konu hakkında makale okuyabilirsiniz. Hem kendinizi geliştirebilir hem de evinizde verimli bir vakit geçirerek iyi hissedebilirsiniz.