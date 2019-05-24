Everest’e tırmanan 3 dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanan 3 dağcının daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Everest’in zirvesine gerçekleştirilen ve yaklaşık 379 dağcının katıldığı tırmanışta oluşan kalabalık nedeniyle 3 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Perşembe günü hayatını kaybeden Kalpana Das (52) ve Nihal Bagwan (27) adlı 2 Hint dağcının iniş esnasında, 65 yaşındaki Avusturyalı dağcının ise dağın kuzey tarafında öldüğü belirtiliyor.

Çarşamba günü ise Hintli ve Amerikalı 2 dağcının kaybolduğu, 16 Mayıs’ta ise İrlandalı bir profesör olan Seamus Lawless’in düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

2019’da Everest’e tırmanan insanların sayısının geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan 807 kişinin rekorunu geçebileceği belirtiliyor.

