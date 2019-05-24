Everest’e tırmanan 3 dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e tırmanan 3 dağcının daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Everest’in zirvesine gerçekleştirilen ve yaklaşık 379 dağcının katıldığı tırmanışta oluşan kalabalık nedeniyle 3 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Perşembe günü hayatını kaybeden Kalpana Das (52) ve Nihal Bagwan (27) adlı 2 Hint dağcının iniş esnasında, 65 yaşındaki Avusturyalı dağcının ise dağın kuzey tarafında öldüğü belirtiliyor.
Çarşamba günü ise Hintli ve Amerikalı 2 dağcının kaybolduğu, 16 Mayıs’ta ise İrlandalı bir profesör olan Seamus Lawless’in düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
2019’da Everest’e tırmanan insanların sayısının geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan 807 kişinin rekorunu geçebileceği belirtiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum