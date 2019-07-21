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Evgeny Grinko, 24 Temmuz'da Türkiye turnesine başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık 17 yıldır müzikal çalışmalarını devam ettiren ünlü piyanist, 24 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatrosu'nda, 28 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da ve 30 Temmuz'da Kuşadası AVM Tiyatrosu'nda sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, temmuz ve ekim ayı boyunca Türkiye'nin birçok ilinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayarak müziksever tarafından beğenilen, daha önce de Türkiye'de kapalı gişe olarak birçok konser veren sanatçı, yaklaşık 17 yıldır müzikal çalışmalarını sürdürüyor.

Ünlü piyanist, 24 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Marmaris Amfi Tiyatrosu'nda, 28 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da ve 30 Temmuz'da Kuşadası AVM Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, ayrıca 7 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, 11 Ekim'de Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, konserlerinde geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile sahne alıyor. Yeni şeyler denemekten çekinmeyen, deneysel çalışmaları ile de ünlü Grinko, aynı zamanda konserlerinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul da çalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evgeny Grinko konser Müzik piyanist

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