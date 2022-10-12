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Evi değiştirmeye gerek yok! Rutubet ve küf oluşmadan önleminizi alın

12.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar aylarına gelindiğinde evlerde bulunan küfler ve rutubetler göz korkutmaya başlıyor. Evdeki rutubetler kötü kokuya, istenmeyen görüntülere ve sağlığınızın bozulmasına neden olabiliyor. İnternet üzerinden evdeki rutubet nasıl geçer? diye araştırmalar yapılıyor. Bu durumu çözmek için ilk olarak nemin oluşmasını engellemek gerekiyor.

Evi değiştirmeye gerek yok! Rutubet ve küf oluşmadan önleminizi alın

Rutubet, yağışlı günlerde çok daha fazla artmaya başlıyor. Rutubet ve küfler tüm evin havasını ve kokusunu değiştiriyor. Kıyafetlerin üzerine dahi sinen bu koku oldukça rahatsız edici oluyor. Evinizde bulunan nemli alanların göz ardı edilmesi rutubete ve küfe yol açıyor. Dave Johnson, nemin de sağlığınız için "büyük bir risk" oluşturabileceği konusunda uyarıyor çünkü bu durum genellikle küf oluşumuna neden oluyor.

KÜF SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

"Alerjenik küfler, adından da anlaşılacağı gibi alerjik reaksiyonları ve hatta astım ataklarını tetikler. Patojenik küfler, bağışıklık sistemi bozuklukları ve önceden var olan koşulları olanlar üzerinde en derin etkiye sahiptir. Küfün en şiddetli türü olan toksijenik küf, solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler ve astım gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden bölge sakinleri için en büyük riski oluşturuyor."

NEM NASIL ÖNLENİR?

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Nem ve küfün kışın neden daha büyük bir sorun haline geldiğini açıklayarak şunları söyledi: "Kış, küfün evinizi istila etmesi için en önemli zamandır - çünkü ısınmak için pencerelerimizi ve kapılarımızı daha sık kapalı tutarak gerekli havalandırmayı istemeden engelliyoruz. Bu, daha sonra küf oluşumunu kolaylaştıran yoğunlaşmada bir artışa neden olur." Evinizde küf bulursanız, ondan kurtulmak için kullanabileceğiniz bazı ev ilaçları vardır.

BEYAZ SİRKE KARIŞIMI KULLANIN

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Dave, duvarlarınızdan veya zeminlerinizden 'küf kokusu' kokusu alıyorsanız, "damıtılmış beyaz sirke spreyi kullanmanızı ve ardından bölgeyi sıcak su ve kabartma tozuyla ıslatmanızı" önerir. Ayrıca, "yumuşak mobilyalarınızdaki ve giysilerinizdeki kabarık veya ıslak hissi veren liflerin" aynı zamanda "etkilenen tüm eşyaları yıkayarak ve havalandırmayı iyileştirmek için çalışarak" üstesinden gelinebilecek küf oluşumunun bir işareti olabileceğini de ortaya koydu.

HAVALANDIRMA ÖNEMLİ

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Ancak, bir küf sorununu her zaman kendi başınıza çözemezsiniz ve bazen bir uzmandan yardım almak önemli olabilir. Dave şunları söyledi: "Küf oluşumunun belirtileriyle ilgili olarak alerji alevlenmeleri ve kalıcı öksürük ve soğuk algınlığı sayılabilir. Diğer tüm potansiyel nedenler göz ardı edilirse, profesyonel yardım almanın zamanı gelmiş olabilir. Genel olarak, havalandırma, yaklaşan soğuk mevsim öncesinde küf önleme için en uygun maliyetli seçenektir. Potansiyel nemli noktaların sık sık kontrol edilmesi ve ara sıra evde çare bulunmasıyla bu tavsiyeye uyarak - eviniz kış mevsiminde hayatta kalmalıdır."


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