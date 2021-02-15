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Evi kumarhaneye çevirdiler

15.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Evi kumarhaneye çevirdiler

Zonguldak Jandarma ekipleri kumar oynandığı ihbarı alan ekipler eve baskın yaptı.

Zonguldak Jandarma ekipleri kumar oynandığı ihbarı alan ekipler eve baskın yaptı. Baskında 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Alaplı ilçesi Yedigelli köyünde R.A.(38) isimli şahsın evinde kumar oynandığı bilgisinin alınması üzerine eve baskın yaptı. Operasyon sonucunda; bahse konu adreste R.A.(39), E.D.(40), M.Y.(39), H.A.(50), V.U.(37) VE G.A.(35) isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Ekipleri gören şahıslar kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Ev sahibiyle birlikte olaya karışan toplam 6 şahsa ’kumar oynamak’ kabahatinden 8 bin 16 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 17 bin 345 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 20 bin 814 TL, maske takmamaktan 5 bin 400 TL olmak üzere toplam 51 bin 575 TL cezai işlem uygulandı.
Ev sahibi şahıs hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken ele geçirilen kumar makinesi ve diğer malzemelere el konuldu.

Evi kumarhaneye çevirdiler

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