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  4. Evi soymaya gelen hırsız, değerli eşya bulamayınca aldığı anahtarla minibüsü çaldı

Evi soymaya gelen hırsız, değerli eşya bulamayınca aldığı anahtarla minibüsü çaldı

kadir.gunduz kadir.gunduz
03.02.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de hırsızlık için girdiği evde değerli eşya bulamayan hırsız, park halindeki minibüse ait anahtarı alarak çaldı.

Osmaniye, Dumlupınar Mahallesinde tek katlı eve giren hırsız evde çalacak değerli eşya bulamadı. Hırsız, kapının önünde park halinde duran minibüse ait anahtarı fark etti. Hırsız, aracın anahtarıyla minibüsü çaldı. Evin önünde minibüsün olmadığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler saha ve fiziki takip sonucu 56 kamera ve 180 saatlik görüntü incelemesinin ardından kısa sürede minibüsü çalan şahsın Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A. ‘nın çaldığı minibüsle, Gaziantep istikametine kaçarken aracın arıza yapması sonucu yolda kaldığını ve kendi aracı olduğunu söyleyerek çekici yardımı ile tamir ettirmek için Osmaniye sanayisine getirdiğini öğrenen ekipler minibüsü tamire bıraktığı sırada suç üstü yakaladı.

Batuhan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan minibüs sahibine teslim edildi.

(İHA)

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Hırsız
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