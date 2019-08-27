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"Evi yaktım, ben gidiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:38 | Son Güncelleme

Bilecik'te ailesiyle oturduğu evde yangın çıkardıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüpheli aranıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir apartman dairesinde kasten yangın çıkardığı ve "Evi yaktım, ben gidiyorum" dediği ileri sürülen şüpheliyi yakalamak çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalli sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Daire sahibi, polise verdiği ifadede, kendilerinin evde bulunmadığı sırada oğullarının telefonla aradığını ve ''Evi yaktım, ben gidiyorum'' dediğini ileri sürdü.

Şüpheli F.B'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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''Ben evi yaktım'' diyip gitti Bilecik

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