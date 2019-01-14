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Evi yanan yaşlı kadın yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen hafta çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, yüzde 80 görme ve işitme engelli Şehri Çukur (72), gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Evi yanan yaşlı kadın yardım istedi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen hafta çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, yüzde 80 görme ve işitme engelli Şehri Çukur (72), gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Yangından canlarını zor kurtardıklarını anlatan Çukur, "Bu kış gününde evsiz kaldık. Yardım bekliyorum" dedi.
Merkezefendi ilçesi Ilbade Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk sahibi Mehmet Çukur (76) ve eşi Şehri Çukur'un yaşadığı 253 Sokak'taki kiralık evde, geçen 9 Ocak Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği, eşyaların kül olduğu belirlendi. Yangının ardından Şehri Çukur, oğlu Barış Çukur'un (33) yaşadığı eve taşındı, hurdacılık yapan eşi Mehmet Çukur ise çocuklarıyla sorunları olduğu için atık kağıt ve hurda topladığı triportörde yaşamaya başladı.
OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI
Yüzde 80 görme ve işitme engelli Şehri Çukur, yangının şokunu henüz üzerinden atamadı. Oğluyla birlikte her gün yanan evine gidip gözyaşı döken Şehri Çukur, bazı eski eşyalarıyla avunmaya çalışıyor. Şehri Çukur, yaklaşık 20 yıldır yaşadığı evin kül olduğunu, eşinin çocuklarıyla küs olması nedeniyle hurda topladığı triportörde kaldığını söyledi. Yangından canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şehri Çukur, "Ben uyandığımda içeride dumanlar vardı. Sobadan çıktığını düşünerek pencereleri açtım. Daha sonra alevler artmaya başlayınca, eşim beni evden çıkardı. Daha sonra itfaiye yangını söndürdü. Bütün güzel günlerim ve anılarım bu yangınla kül oldu gitti. Küçük oğlumun yanına yerleştim. Onun da durumu yok. Bu kış gününde evsiz kaldık. Yardım bekliyorum" dedi. Evinin yandığını ağlayarak izlediğini anlatan Şehri Çukur, "Ne yapsam bilemiyorum. Bir canımdan başka bir şeyimiz yok. Bir yardım eden olsa, bir ev olsa da içine girebilsem. Yardımsız da olmayacak. Yaşım 70'i geçti. Bundan sonra nerelere gideyim?" diye konuştu.
Barış Çukur da, anne ve babasının evinin yangınla beraber kullanılamaz hale geldiğini, maddi durumunun iyi olmadığını, yardım beklediklerini dile getirdi.

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Evi yanan yaşlı kadın yardım istediEvi yanan yaşlı kadın yardım istediEvi yanan yaşlı kadın yardım istediEvi yanan yaşlı kadın yardım istedi

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